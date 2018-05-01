Звезды на погоны и денежные премии — за военный парад…

9 мая на Красной площади ежегодно проходят военные парады в честь Дня Победы… Нынешний май отмечен еще одним знаменательным событием. 100 лет назад, 1 Мая 1918 года, на Ходынском поле столицы состоялся первый военный парад Красной Армии, в котором приняло участие около тридцати тысяч человек…

Первый советский парад

С весны 1918 года, когда руководство молодой Советской республики переехало из Петрограда в Москву , передав ей столичный статус, Кремль стал постоянной резиденцией Правительства, а Красная площадь — главным местом проведения государственных торжеств. С тех пор она не только визитная карточка страны, но и основной военный плац, на котором и проходят грандиозные военные парады, демонстрирующие мощь наших Вооруженных сил и их готовность защитить державу от любых врагов и «партнёров».

Тогда, в 18-м, здесь была установлена трибуна для проведения парада — деревянное прямоугольное сооружение. Причём имевшее не просто прикладное предназначение, но и идеологическое — как памятник жертвам борьбы за светлое будущее.

«Впервые военный парад частей Красной Армии состоялся на Ходынском поле вечером 1 Мая 1918 года, уже после первомайской демонстрации на Красной площади, — рассказал нашему изданию сотрудник Института исследования военных конфликтов, историк Александр Михайлов . — В основном это были войска Московского гарнизона. Руководил парадом комиссар по военным делам Лев Троцкий . К слову, из-за этого здесь произошел неприятный инцидент, несколько омрачивший праздник. Полк латышских стрелков, охранявших в то время правительство республики, в полном составе покинул Ходынку, тем самым выразив недоверие военному наркому».

Кстати, подчеркнул историк, утверждения некоторых «учёных» о малочисленности этого первого советского парада, мягко говоря, не соответствуют действительности. Так, согласно официальным документам, в нём приняло участие около 30 тысяч человек. При этом здесь также присутствовали Владимир Ленин, Надежда Крупская Мария Ульянова (о чём свидетельствуют фотографии, сделанные во время парада).

Парадная история

Египте, Впрочем, отметил Александр Михайлов, военные парады — изобретение не новое, они проводились еще в государствах Древнего мира — Риме Персии . Так, римские триумфы — торжественное вступление в столицу победоносного полководца и его войска — также можно рассматривать как военный парад. В XVIII столетии в Западной Европе власти не скупились на проведение пышных парадов. При этом они являлись также одним из основных видов муштры. В конце этого же века парадная мода пришла и в Россию

«В 1655 году грандиозным событием стало возвращение Русской армии после взятия Смоленска в ходе Русско-польской войны 1654-1667 годов. Тогда впереди войска шёл сам царь Алексей Михайлович с непокрытой головой и нёс на руках своего маленького сына, — рассказал Александр Михайлов. — Правда, некоторые историки первым официальным военным парадом в Москве считают встречу русского войска после взятия 11 октября 1702 года крепости Нотебург (Орешек). Мясницкая улица была выстлана красным сукном, по которому ехал Петр I в золочёной карете, а за ней по земле волочились шведские знамена… Не правда ли, сразу напрашиваются известные исторические параллели со знаменитым Парадом Победы 1945 года!»

Впрочем, другие ученые утверждают, что первым является парад в честь открытия в Москве памятника гражданину Минину и князю Пожарскому в 1818 году. Причём тогда Красная площадь приобрела привычный для сегодняшнего дня вид: защитный ров был засыпан и превращен в бульвар, а напротив Кремлевской стены выстроено здание верхних торговых рядов.

«Если в конце XVIII века в Петербурге большие парады проводились аж трижды в год (зимний — на Дворцовой площади, весенний — на Марсовом поле, летний — в Красном Селе), то в Москве они случались время от времени и проходили на территории Кремля, — констатировал Александр Михайлов. — Но бывали и исключения. Например, 30 мая 1912 года при открытии памятника императору Александру III у храма Христа Спасителя торжественный военный парад, возглавляемый лично Николаем II , прошёл возле нового монумента. В нём участвовали рота дворцовых гренадеров, сводный пехотный полк, кавалергарды в белых элитных кителях, выполняющие почётную функцию императорской охраны…»

Кстати, последний московский парад с участием Николая II состоялся 8 августа 1914 года на Ивановской площади Кремля — в честь дня рождения государя. Спустя неделю после начала Первой мировой войны…

Советский строй

«После первого парада 1918 года подобные смотры проходили постоянно и по различным поводам, — рассказал историк. — Например, через год, в марте 1919 года, состоялось шествие, посвященное московскому конгрессу Третьего интернационала, а на первомайском параде по Красной площади впервые вслед за колоннами проехал танк. Интересно, что парадный регламент постреволюционных шествий во многом был скопирован со времён «проклятого царизма». Так, подобно парадам императорской армии революционные расчеты передвигались длинным строем по две шеренги, хотя четко чеканить шаг по разбитой каменной мостовой таким порядком было достаточно сложно…»

В 1925 году нарком по военным и морским делам Михаил Фрунзе , сменивший Льва Троцкого на этом посту, впервые провёл не обход, а объезд войсковых построений верхом на коне. Он также ввёл «форменное» единообразие: с 1 мая 1925 года на параде представители различных родов войск должны были быть одеты в однообразные гимнастерки и с тех пор из парадного строя исчезла ненужная пестрота. Также была введена новая структура прохождения — «в шахматном порядке». Вслед за пехотинцами шли велосипедисты-самокатчики, кавалерия и бронетехника (танки и бронеавтомобили). С тех пор участие военной техники на парадах стало обязательным. Тогда же появилась ещё одна важная новация — участие в параде авиации. Во время первомайского шествия 1925 года над Красной площадью клином пролетели восемьдесят восемь аэропланов.

«Неожиданностью парада 7 ноября 1927 года стало то, что его принимал не военачальник, а гражданское лицо — председатель Центрального исполнительного комитета СССР Михаил Калинин , хотя командовал парадом военный нарком и председатель Реввоенсовета Климент Ворошилов , — говорит Александр Михайлов. — На этот раз здесь не было бронетехники, так как обстановка в стране сильно накалилась из-за противостояния Сталина и Троцкого. Авторитет последнего в армии был ещё достаточно высок, и в день десятилетия Октябрьской революции ему удалось даже организовать в Москве и Ленинграде альтернативные официальным демонстрации «объединённой оппозиции» (так называемого троцкистско-зиновьевского блока), закончившиеся в итоге известными «оргвыводами»…»

Как отметил эксперт, из года в год численность участников парадов и военной техники постоянно росла. Однако возникла «градостроительная» проблема: узкие Воскресенские ворота Китай-города ограничивали проезд бронетехники. Поэтому в 1931 году их снесли, а загораживающий проезд памятник Минину и Пожарскому перенесли к храму Василия Блаженного, а в 1936-м снесли и Казанский собор на углу Никольской улицы, очистив Васильевский спуск от застроек.

«Запоминающимся оказался и парад 1935 года, которым Сталин хотел показать мощь Красной Армии, — рассказывает эксперт. — Это стало ответом на милитаризацию Германии и изменение геополитической ситуации в Европе. Тогда в параде 1 мая участвовало 500 танков, в воздух поднялось 800 летательных аппаратов. Флагманом был восьмимоторный « Максим Горький », сопровождаемый двумя истребителями, за которыми в несколько ярусов пролетели бомбардировщики, практически закрывшие небо над площадью своими крыльями. Бурную реакцию вызвала пятерка красных истребителей И-16, пролетевших почти у самых зубцов Кремлевской стены. Их мастерство было оценено по заслугам: по распоряжению Сталина каждый из пилотов получил внеочередное звание и денежную премию…»

Вообще в СССР военные парады проводились дважды в год (за исключением Великой Отечественной войны) — на праздники Первомая и Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября. Причём не только в Москве, но и в городах-героях, столицах союзных республик, городах, где располагались штабы военных округов, флотов ВМФ СССР и крупных военных соединений. Последний первомайский военный парад состоялся в 1968 году. После этого майские военные парады назначались на День Победы 9 Мая (который в 1965 году был объявлен праздничным), причём только в юбилейные годы, за исключением 1975-го, когда был проведен только парад 7 ноября. Последний ноябрьский военный парад состоялся в СССР в 1990 году — за год до распада страны.

«Без сомнения, самыми известными в советской истории являются два исторических военных парада на Красной площади, — считает Александр Михайлов. — Парад 7 ноября 1941 года в честь 24-й годовщины Великой Октябрьской революции, проведенный во время битвы за Москву. Его участники сразу же отправились на фронт, линия которого проходила тогда в нескольких километрах от столицы. Уже само это событие приравнивается учёными к важнейшей военной операции, имевшей громадное значение для поднятия морального духа армии, да и всей страны, и показавшей миру, что Москва не сдается. В тот день первый и единственный раз Сталин выступил с трибуны Мавзолея, назвав соотечественников братьями и сестрами. Его знаменитая эмоциональная речь вдохновила уходящих в бой воинов и всех советских людей в неизбежности нашей победы над фашистами… И второй — это Парад Победы 24 июня 1945 года в ознаменование победы СССР над гитлеровской Германией. Тогда марш сводных полков завершила колонна солдат с двумя сотнями опущенных знамен и штандартов фашистских войск, которые под дробь барабанов были брошены на специальный помост у подножия Мавзолея Ленина. Первым там оказался лейбштандарт 1-й танковой дивизии СС «Адольф Гитлер», брошенный старшим сержантом Федором Легкошкуром».

К слову, уже после войны, отмечает эксперт, участники парадов должны были соответствовать ряду строгих требований: рост — выше 176 см, возраст — не более 30 лет, обязательное наличие фронтовых наград, отличная выправка и строевая подготовка.

Помимо прочего, военные парады, точнее прохождение войск торжественным маршем, сопровождали и похороны первых лиц государства, проводившиеся на Красной площади. Как неотъемлемая часть отдания воинских почестей при погребении. Последний парад такого рода был проведен 13 марта 1985 года во время похорон Константина Черненко

«Последний советский парад на Красной площади состоялся 7 ноября 1990-го, — констатировал историк. — Тогда президент СССР Михаил Горбачев решил уподобиться Сталину и произнес речь с трибуны Мавзолея, правда, весьма банальную. Вскоре после этого произошел развал СССР…»

Кстати, тогда же после парада во время демонстрации произошло покушение на Горбачева. Ленинградец Александр Шмонов из рядов демонстрантов попытался дважды выстрелить из обреза охотничьего ружья с намерением убить президента СССР. Осуществить задуманное ему помешал старший сержант милиции Андрей Мыльников , дежуривший в тот день на Красной площади…

Новейшая история

В современной России парады проводятся в основном в День Победы.

«Правда, после распада Советского Союза с 1991 по 1994 год военные парады на Красной площади не проводились вообще, — подчеркнул Александр Михайлов. — Первый в новейшей истории России состоялся 9 Мая 1995 года, причем состоял он из двух частей: парад ветеранов на Красной площади и парад войск и военной техники Московского гарнизона на Поклонной горе. После этого военные парады стали ежегодными…»

Кстати, в советское время военная техника при въезде на Красную площадь объезжала Исторический музей с двух сторон — с каждой двумя колоннами, чтоб соединиться в общем строю уже на Красной площади. Но из-за восстановления в начале 1990-х годов Иверских ворот, когда на площадь можно проехать только между Историческим музеем и Кремлевской стеной, число военной техники на парадах было значительно сокращено.

США, Франции, Характерно, что в 2010 году участие в параде впервые с 1945 года приняли иностранные военные из 13 стран, в том числе Великобритании Польши и государств СНГ (по 75 человек от каждой страны).

Вообще нынешние военные парады значительно отличаются от предыдущих не только возросшими техническими возможностями и множеством спецэффектов, но и беспрецедентным числом различной техники, в том числе и «подсобной» — съемочной, что позволяет зрителям увидеть это грандиозное событие в самых неожиданных ракурсах.