Единая акция «Бессмертный полк» пройдет в Торонто в преддверии Дня Победы

ОТТАВА , 30 апреля. / ТАСС /. Единая масштабная акция «Бессмертный полк» состоится в Торонто (провинция Онтарио) в преддверии Дня Победы. Об этом в понедельник ТАСС сообщили ее организаторы, которые представляют различные объединения российских соотечественников крупнейшего мегаполиса Канады.

"В прошлом году у нас были три шествия в разных частях города. В этом году мы объединились и решили провести «Единый Бессмертный полк Торонто», который будет состоять из двух колонн — северной и южной. Одна пройдет по центру мегаполиса, а вторая по улицам одного из районов северной части города, где в основном проживают представители русскоязычной диаспоры Торонто", — сказал ТАСС руководитель группы «Русская Канада» Леон Мицнер.

Полки стартуют в одно время — в 20:00 по московскому времени 6 мая. «Наша колонна пройдет по самым оживленным улицам центра Торонто — Янг, Дандас, Куин-Уэст, Колледж, Юниверсити и другим, а завершится шествие около Мемориала погибшим воинам 1939-1945 годов в районе старого Сити-холла, где состоится церемония возложения цветов, минута молчания, а также митинг-концерт памяти», — сообщил Мицнер. Он отметил, что участники колонны будут нести четыре больших баннера с надписью «Бессмертный полк Торонто» на русском и английском языках, плакаты «Орден Победы» и «Спасибо за Победу».

По его словам, организаторы шествия направили приглашения ветеранам Великой Отечественной войны, в Канадский легион, армянской, болгарской, греческой, сербской, словенской и чешской диаспорам. «Также к нам приедут люди из других городов Онтарио, таких как Ватерлоо, Гамильтон, Ошава, Ниагара-Фоллс, Барри, и даже из соседних Соединенных Штатов — из Баффало ( штат Нью-Йорк ), Бостона (штат Массачусетс) и Детройта (штат Мичиган), — сообщил руководитель группы „Русская Канада“. — Всего мы ожидаем около 3 тыс. человек».

Северная колонна

Вторая колонна будет сформирована в северной части Торонто в районе Северный Йорк, где в основном проживают выходцы из России и других стран бывшего СССР, сообщила ТАСС лидер общественного движения «Русский мир Канады» Алла Суворова. «В этом районе акция пройдет уже в четвертый раз. В этом году мы провели большую рекламную кампанию нашего мероприятия, в частности, раздали 15 тыс. листовок, так что мы ожидаем до 3 тыс. участников», — сказала она.

По ее словам, после окончания двух больших шествий часть их участников приедут в парк Эрла Бейлса, расположенного в районе Северный Йорк, где в 21:30 по московскому времени начнется парад ветеранов, а затем состоится большой праздничный концерт.

"В шествии заявлены около 60 ветеранов. Кто из них сможет пройти обозначенный маршрут длиной 150 м, мы узнаем только 6 мая", — сообщил ТАСС Вячеслав Волков , президент Ассоциации ветеранов Второй мировой войны из Советского Союза, которая зарегистрирована в Торонто. Он добавил, что перед ветеранами будет идти группа знаменосцев, сформированная из молодежи, которая пронесет копию Знамени Победы.

Впервые парад ветеранов состоялся в Торонто в 2015 году. Перед его началом ветераны войны традиционно возлагают цветы и венки к мемориалу жертв Холокоста, который установлен в парке.