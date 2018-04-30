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Итальянские предприниматели готовы бороться за отмену антироссийских санкций
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Итальянские предприниматели готовы бороться за отмену антироссийских санкций 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Представители итальянского бизнес‐сообщества на экономическом форуме в итальянской Модене заявили, что санкциям между странами ЕС и Россией должен прийти конец. Форум прошел в рамках традиционного культурного фестиваля «Российские вечера в Италии». Об экономике здесь в этот раз заговорили впервые.
Италия всегда видела в России стратегического и важного партнера. И сейчас
бизнес-сообществу
необходимо в этом убедить итальянское правительство.
Итальянские предприятия должны доказать своему правительству, что санкции против России не имеют фактического смысла. Они создают только барьеры, недопонимание и ограничения в области свободного экономического обмена. Мы хотим, чтобы Италия стала в Евросоюзе проводником, первой страной, которая говорит о том, что эти санкции надо отменить
— Марко Дженези, почетный консул РФ в Анконе.
Санкции против России в итоге дали в этом экономическом «футболе» обратный эффект. Контрсанкции подорвали экономику многих европейских стран. За годы российского эмбарго итальянская экономика потеряла больше 12 миллиардов евро. И главная проблема — отсутствие представительств компаний в России. Итальянский бизнес — это малый и средний сегмент: и лишь около 70 компаний производят товары в нашей стране. В частности — большие убытки принес запрет на поставки из ЕС рыбы и фруктов.
Санкции, которые сейчас введены, они в большей степени сказываются на бизнесе итальянских предпринимателей, те ограничения, которые введены, в том числе и в России, кроме убытков не приносят ничего. Один из посылов этого форума и общения — это донести и выработать совместный механизм, как преодолеть эти санкционные барьеры, которые, по сути, не нужны никому
Сергей Лазуткин, гендиректор
компании-транспортного
оператора.
Но эти барьеры все равно пытаются преодолеть. Когда с полок российских магазинов исчезли итальянские сыры, выход все равно нашли. Наглядный пример — в Подмосковье начали появляться сыроварни. А бизнес с итальянцами перешел в другую плоскость. Для российских предприятий стали закупать итальянское оборудование. А по нюансам рецептуры сыровары консультируются с итальянскими коллегами. Так, в  Орехово-Зуеве
уже работает завод по производству элитных итальянских сыров — делают даже знаменитую горгонзолу — ее лично попробовали и высоко оценили итальянцы.
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