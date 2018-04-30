Итальянские предприниматели готовы бороться за отмену антироссийских санкций

Представители итальянского бизнес‐сообщества на экономическом форуме в итальянской Модене заявили, что санкциям между странами ЕС Россией должен прийти конец. Форум прошел в рамках традиционного культурного фестиваля «Российские вечера в Италии ». Об экономике здесь в этот раз заговорили впервые.

Италия всегда видела в России стратегического и важного партнера. И сейчас

бизнес-сообществу

необходимо в этом убедить итальянское правительство.

Итальянские предприятия должны доказать своему правительству, что санкции против России не имеют фактического смысла. Они создают только барьеры, недопонимание и ограничения в области свободного экономического обмена. Мы хотим, чтобы Италия стала в Евросоюзе проводником, первой страной, которая говорит о том, что эти санкции надо отменить

— Марко Дженези, почетный консул РФ в Анконе.

Санкции против России в итоге дали в этом экономическом «футболе» обратный эффект. Контрсанкции подорвали экономику многих европейских стран. За годы российского эмбарго итальянская экономика потеряла больше 12 миллиардов евро. И главная проблема — отсутствие представительств компаний в России. Итальянский бизнес — это малый и средний сегмент: и лишь около 70 компаний производят товары в нашей стране. В частности — большие убытки принес запрет на поставки из ЕС рыбы и фруктов.

Санкции, которые сейчас введены, они в большей степени сказываются на бизнесе итальянских предпринимателей, те ограничения, которые введены, в том числе и в России, кроме убытков не приносят ничего. Один из посылов этого форума и общения — это донести и выработать совместный механизм, как преодолеть эти санкционные барьеры, которые, по сути, не нужны никому

компании-транспортного

оператора.

Но эти барьеры все равно пытаются преодолеть. Когда с полок российских магазинов исчезли итальянские сыры, выход все равно нашли. Наглядный пример — в Подмосковье начали появляться сыроварни. А бизнес с итальянцами перешел в другую плоскость. Для российских предприятий стали закупать итальянское оборудование. А по нюансам рецептуры сыровары консультируются с итальянскими коллегами. Так, в Орехово-Зуеве

уже работает завод по производству элитных итальянских сыров — делают даже знаменитую горгонзолу — ее лично попробовали и высоко оценили итальянцы.