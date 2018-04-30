Какие провалы были у ЦРУ в СССР и России

Главная миссия ЦРУ — «менять мир». Получается не всегда: благодаря работе советской, а затем и российской контрразведки, операции ЦРУ не раз терпели фиаско. Фрэнсис Пуэрс 1 мая 1960 года Фрэнсис Пауэрс, американский летчик и агент ЦРУ совершал привычный для себя разведывательный полёт. Его целью была фотосъемка промышленных и военных объектов на территории Советского Союза, а также запись сигналов радиолокационных станций. Ничто не предвещало беды. Это был не первый подобный полёт для Пауэрса, но в День Труда советские пограничники не зевали. По самолёту Пауэрса было выпущено целых 8 ракет, одна из которых сбила советский самолёт, пущенный на перехват американского шпиона. На высоте десяти километров Пауэрс катапультировался и благополучно спустился на землю, где был схвачен бдительными местными жителями. Эйзенхауэр, узнав о случившемся, заявил, что самолёт заблудился во время исполнения метеорологического задания, но специальная аппаратура Пауэрса, как и данные им показания показали абсурдность заявления президента США . По решению суда американского разведчика приговорили к 10 годам заключения, через 2 года Пауэурса обменяли на Рудольфа Абеля Дело Эймса Главным провалом ЦРУ времён «холодной войны» и главным успехом КГБ стала вербовка Олдрича Хейзена Эймса. Начальник контрразведывательного управления ЦРУ почти 10 лет работал на СССР и Россию и передавал важнейшие данные, благодаря которым все старания ЦРУ по вербовке и агентурной работе в СССР проходили бесследно. Эймс и дальше бы работал на нашу разведку, но в 1994 году был пойман, признан виновным в государственной измене. В настоящее время отбывает пожизненный срок. По официальной версии, подозрения к Эймсу возникли из-за его неосмотрительных крупных трат на личные цели, а также то, что обширные сведения об агентах ЦРУ в СССР он передавал крупными частями, что вызывало их массовую поимку, изобличающую Эймса. По неофициальной — Эймса сдал «крот». Джеймс Энглтон В 50-е годы ЦРУ пыталась проводить активную антикоммунистическую пропаганду в Восточной Европе и на территории СССР. Практиковалось десантирование агентов на «вражескую территорию», распространение листовок и прочие методы, однако серьёзных результатов эти действия не приносили. Сотни агентов ЦРУ отправлялись с «миссией» на территорию СССР, но всё было напрасно: наша контрразведка заранее знала обо всех планах ЦРУ. Дело было в том, что русские разведчики были интегрированы в тренировочные агентурные лагеря в Германии, а Джеймс Энглтон, ответственный в штаб-квартире ЦРУ за безопасность секретных операций, координировал их проведение со своим лучшим другом в британской разведке, советским шпионом Кимом Филби . Филби получал от Энглтона координаты зон выброски десанта ЦРУ, что серьёзно ударяло по успеху операций американской разведки. Уильям Вольф Вейсбанд Уильям Вольф Вейсбанд, советский разведчик, работал в ЦРУ переводчиком, но кроме своих прямых обязанностей, занимался также подрывом американского контроля за ситуацией на Дальнем Востоке. Накануне корейской войны Вейсбанд единолично лишил ЦРУ информации о готовящихся военных операциях. Именно провал ЦРУ, устроенный Вейсбандом, спровоцировал американские власти создать ещё одну спецслужбу, которая сегодня называется Агенство национальной безопасности Дело Фогла Почти анекдотичная история поимки агента ЦРУ Райна Фогла, произошедшая в этом году, разбередила информационный фон. Фогл работал под прикрытием в качестве третьего секретаря политического отдела посольства США в Москве , где руководителем является Майкл Клечевски. Политический отдел посольства США занимался сбором информации о вопросах обороны, внешней политики и безопасности в России. После разоблачения Фогла (при котором обнаружили «набор шпиона»), он был объявлен персоной нон-грата и спешно отправлен в США. Атомный провал 20 сентября 1949 года аналитики ЦРУ сделали прогноз, что «возможно, СССР создаст свою атомную бомбу в середине 50-х годов, наиболее вероятная дата — середина 1953 года». На самом же деле специалисты ЦРУ сделали свой вывод через 22 дня после того, как СССР провел первые ядерные испытания. Тем удивительнее подобное заявление было на фоне того, что самолёт американских ВВС при полёте с Аляски обнаружил следы радиоактивности. Сложить дважды два американское разведывательное управление не смогло и «проснулось» уже позже, поняв, что советскую атомную бомбу оно попросту «проморгало». Сноуден И, конечно, серьёзный удар по репутации «всесильного» ЦРУ был нанесён поведением Сноудена, который, в итоге, остался в России. Противоборство спецслужб России и США продолжается.