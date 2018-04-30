Сергей Соседов: Звезды скрывают сексуальную ориентацию из-за преференций

Один из самых ярких представителей российской журналистики, известный музыкальный критик и авторитет в мире шоу-бизнеса Сергей Соседов рассказал в интервью телеканалу «МИР» , почему многие звезды молчат о своей сексуальной ориентации, а также как относится его семья к тому, что он этот факт не скрывает.

«Это лишит их многих преференций, каких-то бонусов, а то и карьеры. Помните, когда Борис Моисеев ездил в глубинку с концертами? Мероприятие срывали церковники, митинги устраивали. Это же был нонсенс, абсурд. Кроме того, если у певца роман с мальчиком, то он лишится поклонниц. Ведь главные фанаты — это девочки, которые верят в сказку. Люди у нас действительно легковерные, они действительно верят в романы и счастье, которое им показывают», — считает Соседов.

При этом музыкальный критик не считает нужным называть конкретные имена артистов нетрадиционной сексуальной ориентации, потому что человек сам должен рассказать о себе, проявить себя.

«Зачем я буду оказывать медвежью услугу людям и разрушать их образ? Они создают сказку, легенду, которая позволяет им собирать залы и зарабатывать большие гонорары», — отметил Соседов.

По его словам, его родственники не испытывают неловкости из-за его нетрадиционной сексуальной ориентации.

«По-моему, нет. Они не испытывают такой неловкости. Им, во-первых, не перед кем испытывать. А потом, у нас не было принято в семье вообще обсуждать чьи-либо ориентации, кто когда женился, кто когда родил ребенка», — подчеркнул музыкальный критик.

Интервью Сергея Соседова смотрите в программе «Ой, Мамочки» на телеканале «МИР».

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