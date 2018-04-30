В Белгороде прошел образовательный форум «Новый Медион»

В минувшую субботу в бизнес-пространстве «Контакт» состоялся третий образовательный форум для молодых специалистов в сфере медиа «Медион New». О том, как организовать мероприятие, почему хороший пиарщик — человек со стальными нервами и о сложностях работы с глянцевыми изданиями рассказали спикеры Нового Медиона.

Константин Мисяутов (начальник Службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Москва») рассказал об эффективных коммуникациях и решении кризисных ситуаций. «Теория нужна и важна в нашем деле, не спорю, но все-таки до определенной степени. Как показывает российская практика, зачастую то, что пишется в теоретических трудах, книгах далеко не всегда соответствует тому, с чем мы сталкиваемся на практике. Но тем не менее теория несомненно нужна. Хотя бы для того, чтобы структурировать свой мозг, на некоторые вещи взглянуть по-новому и иногда просто заострить внимание».

Затем выступила Александра Калачева, генеральный директор агентства событийного маркетинга People need people ( Москва Санкт-Петербург ).

«Когда я начинала организовывать мероприятия мы думали, что воплотить какой-либо проект в большом городе в принципе невозможно, но это не так. Мне казалось, что такие проекты делаются какими-то невероятными людьми, которые обладают колоссальным опытом, способностями. Но на самом деле все возможно. Наш первый проект назывался «Аллея парящих зонтиков». Реализовали мы его впятером. Где взять идею? Не нужно сидеть и ждать, когда же придет та самая идея, реализовав которую, вы станете новым гением. Не стесняйтесь брать чужие проекты и соединять их со своими, получится действительно что-то новое и крутое».

Завершила форум Зоя Скобельцына, концертный директор, PR-специалист, основатель агентства Line up/art/pr (Санкт-Петербург). Темой ее лекции был «Комплексный SMM для мероприятий».

«Я окончила факультет медицинской физики и биоинженерии. Так что, когда мне было 22-23 года, я ходила в медицинском халате в научно-исследовательском институте и под микроскопом исследовала бронхиальный эпителий крыс и людей. А потом в какой-то момент поняла, что это не то, чем я хотела бы заниматься в жизни. За границу по этой тематике уехать не удалось, и я попала в event и PR. Когда я провела свое первое мероприятие именно как организатор, я почувствовала, что я на своем месте. Это очень крутое ощущение, когда понимаешь, что это твое».

Нам удалось поговорить с лидером проекта «Новый Медион» Валерией Дзахмышевой. Медион проходит уже в третий раз. Как поменялась аудитория?

— Аудитория практически не поменялась, она стала больше. Это все так же студенты и люди, работающие в медиасфере. Также «Новый Медион» — это профориентационное мероприятие. Мы приглашаем школьников, заинтересовываем их этой атмосферой и в дальнейшем надеемся увидеть их в рядах студентов журфака.

Изначально местом проведения Медиона был «К34», сейчас это бизнес-пространство «Контакт». Как планируете расширяться дальше?

— Дальше филармония, какие-то большие концертные площадки. Хочется расширяться, выходить на новый уровень, но пока вот так, и мы этому рады.

То есть Медион — чисто белгородский проект?

— Пока да, но, возможно, мы выйдем на всероссийский уровень. Почему нет?

На первых Медионах выступали в основном белгородские спикеры. Сейчас же больше половины — из Москвы и Санкт-Петербурга. Будет ли на следующих форумах Юрий Дудь

— Вы знаете, мы писали ему, серьезно. Но он нам не ответил. Мы знаем, что Юрий сейчас на хайпе, сильно занят, мы даже не смогли узнать его райдер. Но мы к этому стремимся и надеемся, что через год он будет так же популярен, и обязательно его позовем. Для справки. Образовательный проект «Медион» появился в 2016 году. За два года форум посетили более 500 слушателей.

Текст: Алла Сидоренко.

Фото: автора и из группы «Медиона» ВКонтакте.