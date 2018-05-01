Климатическая конференция ООН проходит в Бонне

БЕРЛИН, 1 мая. /Корр. ТАСС Антон Долгунов /. Конференция ООН по климату открылась в понедельник в германском Бонне (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия). Цель ее участников — приблизиться к созданию механизма по контролю над исполнением Парижского соглашения. Если по этому пункту удастся добиться прогресса и согласовать текст соответствующего документа, то подписан он будет уже на Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата (COP-24), которая пройдет в декабре в польском городе Катовице

С призывом приложить больше усилий для защиты экологии выступила исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Патрисия Эспиноза. «В 2017 году мы все стали свидетелями многих природных катастроф», — заявила она в преддверии боннской конференции, которая продлится до 10 мая. «Время уходит очень быстро», — сказала Эспиноза.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года, а спустя полгода — подписано. Страны-участницы условились не допустить повышения средней температуры более чем на два градуса к 2100 году. Ученые полагают, что в противном случае человечество столкнется с необратимыми последствиями для экологии.

В июне 2017 года президент США Дональд Трамп заявил, что его страна выходит из Парижского соглашения. Он сказал, что выполнение положений этого соглашения может обернуться для Соединенных Штатов потерей 2,7 млн рабочих мест к 2025 году.

Ранее в ООН предупреждали, что возможности стран добиться поставленных в Парижском соглашении целей по сокращению выбросов парниковых газов сокращаются из года в год. Согласно данным Всемирной метеорологической организации, концентрация углекислого газа (СО2) в атмосфере превысила в 2016 году 403 части на миллион (403 ppm), что представляет собой самый высокий уровень за 800 тысяч лет.

"Зеленые" требуют ускориться

Председатель германских «зеленых» Анналена Бербок упрекнула правительство Германии в отсутствии стратегии по борьбе с изменением климата. «Кризис усугубляется, а у кабинета министров, как и полгода назад, нет никакого плана», — сказала она. В основном ее претензии сводятся к тому, что правящие партии не хотят отказываться от угля как от источника электроэнергии.

В пример в таких случаях как правило ставят Францию , которая собирается закрыть к 2030 году угольные электростанции. Но сравнивать обе страны в данном контексте не совсем корректно, потому что у Франции доля угля в энергопакете — 3%, а у Германии — 40%. ФРГ не может просто так отказаться от использования этого энергоносителя, так как тогда работы лишатся тысячи человек. Кроме того, Франция может замещать уголь мирным атомом, а ФРГ нет, поскольку планово выводит атомные станции после аварии на японской АЭС «Фукусима-1».

В действительности Германия уже на 28% сократила объемы выбросов парниковых газов по сравнению с 1990 годом. Изначально предполагалось, что к 2020 году этот показатель должен составить 40%, но достичь этой цели при нынешних темпах не получится.

Защита окружающей среды, переход на возобновляемые источники энергии, отказ от вредных для климата энергоносителей — все это требует многомиллионных инвестиций и в конечном итоге грозит обернуться дополнительными тратами для потребителей. Готовы ли немцы заплатить из собственного кармана за сохранение климата? Опрос, проведенный по заказу телеканала ARD, показал, что готовы. 63% опрошенных согласны с тем, что переход на «зеленую» энергетику требует денег, и готовы разделить финансовое бремя с энергоконцернами. 36% респондентов полагают, что платить за инициативы подобного рода должны компании, а не простые граждане.