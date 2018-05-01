Вадим Кумин: левые политики обречены договориться перед выборами мэра 

Представляющий КПРФ на праймериз левых и патриотических сил по выборам мэра Москвы Вадим Кумин заметил, что участвующим в них кандидатам на пост градоначальника следует объединиться вокруг идей социализма и желания работать для москвичей, противостоя нынешней политике городских властей.
Вадим Кумин, участвующий в праймериз левых сил, назвал народное голосование отличной возможностью узнать мнение москвичей по поводу потенциальных кандидатов в мэры.
«Участвуют очень яркие политики: Елена Шувалова, которую хорошо знают москвичи, всем известный Валерий Рашкин, Максим Шевченко, наши депутаты Зубрилин, Парфенов и другие. Но все эти политики обречены договориться между собой, в противном случае невозможно пройти муниципальный фильтр, выставленный властями Москвы. Моя задача в том, чтобы эти люди договорились между собой, и был выдвинут единый кандидат, который сможет навязать борьбу власти. Есть все шансы сделать это. Праймериз — это прекрасный способ посоветоваться с людьми, узнать, кого они сегодня видят правильным кандидатом от москвичей, тем, кто наиболее полно отразит их взгляды», — заявил Вадим Кумин в интервью «СП» 1 мая.
Ранее Вадим Кумин, который в 2009 году был избран депутатом Мосгордумы (член фракции КПРФ) и являлся председателем комиссии Мосгордумы по науке и промышленной политике, рассказал, что за последние 5 лет руководства городом нынешней администрацией Мосгордума резко утратила позиции и ее роль теперь сведена к нулю.
Выборы мэра Москвы: Кумин и Шевченко провели дебаты в «Открытой студии»
Сайт праймериз «МосСовет-2018»: кандидаты в мэры Москвы