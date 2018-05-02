Решить проблемы с наследством можно будет онлайн

Найти открытые наследственные дела в России теперь можно онлайн. Сервис доступен на портале Notariat.ru. Для того, чтобы найти наследодателя, нужно ввести в форму фамилию, имя и отчество наследодателя, а также желательно год рождения и дату смерти. Поиск осуществляется по всей стране.

Вот что говорит управляющий партнер юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Роман Скляр

Роман Скляр управляющий партнер юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» «Данная система существенно облегчит оформление наследственных прав для наследников, так как ранее, допустим, наследство открывалось у любого нотариуса на территории нотариального округа. По всей Москве нотариальным округом является вся Москва, то есть наследственное дело могло открыться у любого нотариуса Москвы, и довольно сложно было найти, у какого именно нотариуса ведется наследственное дело. Как правило, это происходило у нотариуса рядом с местом жительства умершего, но могли быть и различные случаи. Если умершие оставляли завещание, то в этом случае, завещание могло быть предоставлено у любого нотариуса. Сейчас же эта система облегчит поиск для наследников, которые, может быть, не проживали совместно с умершим, может быть, являются его дальними родственниками, а у них нет наследников первой и второй очереди. По большому счету проблема была единственная — только в том, что сложно было найти нотариуса, у которого открыто наследственное дело. Если человек умирал, то открывалось, как правило, по месту прописки, а если какое-то было завещание, то в этой ситуации он мог у любого нотариуса открыть».

Открытый реестр по поиску наследственных дел позволит наследникам избежать ряда проблем, говорит юрист, директор стратегический проектов компании CAF Group Валентин Островский

Валентин Островский юрист, директор стратегический проектов компании CAF Group «Одной из наиболее распространенных проблем был пропуск, установленного законодательством срока у наследников для подачи собственных требований по участию в разделе наследуемого имущества. Теперь с данным сервисом таких случаев будет существенно меньше, так как теперь получить информацию об открытом наследственном деле можно будет фактически у любого нотариуса, вне зависимости от того, где он территориально находится. Нередки случаи, когда часть наследников, не зная о том, что наследственное дело было открыто, обращаются за открытием наследственного дела у другого нотариуса, и в дальнейшем происходят споры между группами наследников, оспаривающих выдачу свидетельств по наследственным делам теми или иными нотариусами. Сейчас фактически такие риски, если не полностью исключены, то минимизированы».

Сервис по поиску наследственных дел пока работает с перебоями.