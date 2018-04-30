Ещё
Саджид Джавид назначен новым министром внутренних дел Великобритании
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Саджид Джавид назначен новым министром внутренних дел Великобритании 

ТАСС 8 часов назад
Фото: Газета "Труд"
ЛОНДОН, 30 апреля. /ТАСС/. Саджид Джавид назначен новым министром внутренних дел Великобритании. Об этом в понедельник стало известно из сообщения, опубликованного на официальной странице британского премьер-министра Терезы Мэй в Twitter.
"Саджид Джавид становится министром внутренних дел", — говорится в сообщении.
Джавид ранее возглавлял министерство по делам регионов и местного самоуправления. На посту главы МВД он сменил Эмбер Радд. В воскресенье она подала в отставку, так как непреднамеренно ввела в заблуждение депутатов парламента относительно наличия целевых показателей по выдворению нелегальных иммигрантов.
ТАСС: последние новости
Праздник весны и труда. Досье Помощник госсекретаря США заявил о поддержке интеграции Грузии в НАТО Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике переносимых клещами заболеваний
Комментарии  Ещё 33 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грибаускайте пригрозили импичментом60
Немецкие летчики массово увольняются из-за России555
Порошенко прокомментировал поставку Javelin263
Миллиардер умер во время отдыха на Камчатке246
На Украине рассказали, когда ждать миротворцев ООН259
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали новую операцию Киева
В мире
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес Другое
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение