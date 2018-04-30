ЛОНДОН, 30 апреля. /ТАСС/. Саджид Джавид назначен новым министром внутренних дел Великобритании. Об этом в понедельник стало известно из сообщения, опубликованного на официальной странице британского премьер-министра Терезы Мэй в Twitter.
"Саджид Джавид становится министром внутренних дел", — говорится в сообщении.
Джавид ранее возглавлял министерство по делам регионов и местного самоуправления. На посту главы МВД он сменил Эмбер Радд. В воскресенье она подала в отставку, так как непреднамеренно ввела в заблуждение депутатов парламента относительно наличия целевых показателей по выдворению нелегальных иммигрантов.