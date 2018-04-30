Диана Гурцкая оценила идею освободить семьи с детьми от налога на жилье

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец ранее заявила РИА Новости, что направила президенту России Владимиру Путину письмо с предложением освободить от налога на недвижимость все российские семьи с детьми.

"Хочу напомнить, что в конце прошлого года президентом России дан старт Десятилетию детства и разработаны колоссальные меры поддержки детства и материнства. Этим решениям предшествовала очень долгая экспертная проработка. Рассчитывали буквально до рубля. Считаю, что сегодня это максимум возможного. Поэтому вряд ли инициатива Национального родительского комитета, при всем, подчеркну, позитивном моем отношении, имеет шансы быть реализована", — заявила РИА Новости Гурцкая.

Она добавила, что «любые предложения поддержки семей с детьми стоит поддержать», однако авторы каждой идеи должны учитывать, насколько это реально в современных условиях, как это отразится на бюджете, и не пострадают ли в итоге другие малозащищенные социальные категории.