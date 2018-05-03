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Пашинян обсудил с послами России и США ситуацию в Армении
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Пашинян обсудил с послами России и США ситуацию в Армении 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян заявил, что провел встречи с послами США, России и ЕС и обсудил с ними внутриполитический кризис в стране. Об этом Пашинян сообщил на своей странице в фейсбуке.
"Сегодня я провел встречи с чрезвычайным и полномочным послом России в Армении Иваном Волынкиным, послом США Ричардом Миллсом, послом ЕС в Армении Петром Свитальским и послом Грузии Георгием Саганелидзе. Я проинформировал послов о достигнутых договоренностях по разрешению внутреннего кризиса", — написал Пашинян.
Он добавил, что продолжает встречаться с дипломатами иностранных государств.
Ранее сообщалось, что парламент Армении поддержал повторное выдвижение Пашиняна на пост премьер-министра.
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