Губернатор Подмосковья поручил помочь Ногинску и Пушкину с вывозом мусора

"По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для решения вопроса и контроля за сложившийся ситуацией с вывозом мусора в Ногинском и Пушкинском муниципальных районах, региональное МинЖКХ осуществляет оперативный мониторинг и контроль ситуации, а также организацию работ по устранению стихийных навалов и вывозу мусора, " — говорится в сообщении пресс-службы МинЖКХ.

В министерстве отметили, что непосредственно вывозят отходы муниципалитеты самостоятельно.

Ранее губернатор Подмосковья призвал глав муниципалитетов внимательно и добросовестно относиться к своевременному сбору и вывозу мусора.