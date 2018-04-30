Губернатор Подмосковья поручил помочь Ногинску и Пушкину с вывозом мусора 

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министерству жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья помочь Пушкинскому и Ногинскому району устранить стихийные навалы мусора. Это следует из сообщения пресс-службы министерства в понедельник.
"По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для решения вопроса и контроля за сложившийся ситуацией с вывозом мусора в Ногинском и Пушкинском муниципальных районах, региональное МинЖКХ осуществляет оперативный мониторинг и контроль ситуации, а также организацию работ по устранению стихийных навалов и вывозу мусора, " — говорится в сообщении пресс-службы МинЖКХ.
В министерстве отметили, что непосредственно вывозят отходы муниципалитеты самостоятельно.
Ранее губернатор Подмосковья призвал глав муниципалитетов внимательно и добросовестно относиться к своевременному сбору и вывозу мусора.
27 апреля глава Ногинского района Игорь Красавин ввел режим чрезвычайной ситуации на территории муниципалитета из— за проблем с вывозом отходов и, чтобы решить проблему с несанкционированными навалами. Соответствующий документ был опубликован в социальных сетях, ТАСС подтвердили его достоверность в Единой диспетчерской службе (ЕДДС) Ногинского района.