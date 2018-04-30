Существует ли славянский ген

В наши дни генетика стала серьезным подспорьем археологии в вопросе изучения древнейшей истории человечества. Особенно ценны генетические исследования в тех случаях, когда речь идет о происхождении народов, их расселении по материкам и смешении с другими народами. Но, к сожалению, данные генетики не для всех имеют исключительно научный интерес. Модные сегодня обсуждения результатов генетических исследований иногда превращаются в инструмент спекуляций.

Русские — не славяне

На Украине сейчас очень популярна теория о том, что русские — это и не славяне вовсе, а народец, получившийся в результате смешения финно-угров с татарами и по странной случайности говорящий на русском (славянском) языке. При этом сторонники такой идеи опираются на некие исследования, которые были проведены учеными из Лаборатории популяционной генетики человека Медико-генетического центра Российской академии медицинских наук. Изучение генофонда русского народа, как бы и показало, что русские — это те же финны. Так что, ни о каком братстве русского и украинского народов и речи быть не может. Разумеется, «развенчатели мифов» о единстве восточных славян не забывают и о татарах, куда же без них! Так, обсуждение действительно интересного научного вопроса о степени родства народов, издавна сосуществовавших на просторах восточной Европы, опускается до уровня политических дрязг.

Русские — самые «славянские славяне»

Эта идея насаждается другой категорией мифотворцев, которой кажется, что исторический возраст народа влияет каким-то образом на его авторитет и статус в мире. Сторонники этого мифа ставят знак равенства между русскими и славянами вообще, а затем идут еще дальше, объявляя о полном тождестве русских и индоариев, получая таким образом «русоариев» или «славяноариев». Построив столь замысловатую логическую цепочку, можно сделать заявление о том, например, что наши предки, древние русичи, они же протославяне, проживали на всей территории современной России , включая Сибирь, а также в Индии , в Иране и вообще по всему миру. Причем авторы этой теории тоже опираются на исследования генетиков! Только на сей раз американских. Вместе с тем наукообразность выкладок сторонников двух данных теорий не может скрыть очевидного: в обоих случаях разговоры о генах, ДНК и гаплогруппах связаны все с той же заботой о «чистоте крови». В одном случае народу с презрением отказывают в праве носить гордое имя славян на основании того, что он состоит, дескать, из полукровок, в другом же, напротив, народ объявляется самым чистокровным народом в мире.

Так существует ли славянский ген?