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Птица подбила истребитель ВМС США по время авиашоу: видео
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Птица подбила истребитель ВМС США по время авиашоу: видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Двигатель самолета F/A-18 загорелся после попадания в него птицы.
Ремонтные бригады авиационной группы высшего пилотажа ВМС США «Голубые Ангелы» все еще оценивают ущерб, нанесенный одному из истребителей F/A-18 демонстрационной группы после того, как в один из его двигателей во время авиашоу попала птица.
Инцидент произошел 21 апреля на авиасалоне Vero Beach во Флориде, сообщает The Drive. Пилот смог экстренно посадить самолет с горящим двигателем и сам не пострадал.
«Наши пилоты обучены справляться с любыми непредвиденными обстоятельствами, которые могут возникнуть во время полета, включая попадание в самолеты птиц», — заявил представитель «Голубых ангелов» лейтенант Дэвид Гарднер.
Согласно недавнему расследованию, в период с 2011 по 2017 годы, аварии из-за птиц составили приблизительно 8% от всех инцидентов с самолетами ВМС США: почти 520 происшествий нанесли урон на сумму около $182 млн
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