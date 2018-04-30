Птица подбила истребитель ВМС США по время авиашоу: видео

Двигатель самолета F/A-18 загорелся после попадания в него птицы.

Ремонтные бригады авиационной группы высшего пилотажа ВМС США «Голубые Ангелы» все еще оценивают ущерб, нанесенный одному из истребителей F/A-18 демонстрационной группы после того, как в один из его двигателей во время авиашоу попала птица.

Инцидент произошел 21 апреля на авиасалоне Vero Beach во Флориде, сообщает The Drive. Пилот смог экстренно посадить самолет с горящим двигателем и сам не пострадал.

«Наши пилоты обучены справляться с любыми непредвиденными обстоятельствами, которые могут возникнуть во время полета, включая попадание в самолеты птиц», — заявил представитель «Голубых ангелов» лейтенант Дэвид Гарднер

Согласно недавнему расследованию, в период с 2011 по 2017 годы, аварии из-за птиц составили приблизительно 8% от всех инцидентов с самолетами ВМС США: почти 520 происшествий нанесли урон на сумму около $182 млн