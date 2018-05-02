Власти Ногинского района Подмосковья сняли режим ЧС, введенный из-за проблем с мусором

МОСКВА , 2 мая. / ТАСС /. Администрация Ногинского района Московской области отменила режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за проблем с вывозом мусора с территории муниципалитета. Об этом в среду сообщили в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

"Ситуация с вывозом мусора в Ногинском и Пушкинском муниципальных районах нормализовалась, режим ЧС [в Ногинском районе] снят. За двое суток вывезено более 3400 куб. м твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора, вывоз мусора осуществляется в штатном режиме муниципальными коммунальными предприятиями", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что пока региональное министерство ЖКХ вместе с областной аварийно-восстановительной службой продолжают контролировать ситуацию в муниципалитетах.