Власти Ногинского района Подмосковья сняли режим ЧС, введенный из-за проблем с мусором 

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Администрация Ногинского района Московской области отменила режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за проблем с вывозом мусора с территории муниципалитета. Об этом в среду сообщили в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
"Ситуация с вывозом мусора в Ногинском и Пушкинском муниципальных районах нормализовалась, режим ЧС [в Ногинском районе] снят. За двое суток вывезено более 3400 куб. м твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора, вывоз мусора осуществляется в штатном режиме муниципальными коммунальными предприятиями", — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что пока региональное министерство ЖКХ вместе с областной аварийно-восстановительной службой продолжают контролировать ситуацию в муниципалитетах.
Ранее губернатор Подмосковья призвал глав муниципалитетов внимательно и добросовестно относиться к своевременному сбору и вывозу мусора. 27 апреля глава Ногинского района Игорь Красавин ввел режим чрезвычайной ситуации на территории муниципалитета из-за проблем с вывозом отходов и чтобы решить проблему с несанкционированными навалами. Соответствующий документ был опубликован в социальных сетях, ТАСС подтвердили его достоверность в Единой диспетчерской службе Ногинского района. О режиме ЧС в Пушкинском районе не сообщалось.