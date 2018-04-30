Спрятанную от посторонних могилу принцессы Дианы нашли на Google Maps

Автокатастрофа, в которой погибла принцесса Диана, случилась 31 августа 1997 года в Париже.

На картах Google Maps удалось обнаружить точное место захоронение принцессы Дианы, погибшей в автокатастрофе более 20 лет назад. На публикацию в Сети аэрофотоснимков обратило внимание Daily Star

Официально считается, что тело принцессы Уэльской было предано земле на уединенном острове в семейном поместье Спенсеров Элторп в графстве Нортгемптоншир. Тем не менее, до настоящего момента поклонники Дианы не знали, в какой именно части острова, окутанного зеленью, находится склеп.

Энтузиасты, сделавшие находку, утверждают, что истинное место захоронение принцессы представляет собой монумент в виде белого камня овальной формы, находящийся в непосредственной близости от официального, к которому каждое лето возят туристов.

Сторонники теории заговора уверены, что тело Дианы перезахороли. Свои утверждения они подкрепляют тем, что обнаруженный монумент якобы окружен высоким металлическим ограждением с датчиками движения.

Автокатастрофа, в которой погибла принцесса Диана, случилась 31 августа 1997 года в Париже. С места происшествия еще живую Диану успели доставить в больницу, но, спустя два часа, несмотря на усилия врачей, она умерла.