Мистические личности, тайну которых никто не разгадал

Эти люди появились буквально из ниоткуда и часто даже неизвестно, куда они потом исчезли. Но след, который они оставили в истории, и количество загадок, так и не ставших разгаданными, поистине поражают. С течением лет и совершенствованием технологий предпринимаются все новые и новые попытки понять, что же представляли люди, с которыми связаны многие события нескольких последних веков.

Д. Б. Купер

24 ноября 1971 года мужчина, назвавшийся Дэном Купером, захватил самолет Boeing 727, заявив, что в его портфеле находится бомба. Он сразу же выдвинул ясные требования — 200 тысяч долларов и два комплекта парашютов. Чтобы не рисковать жизнью пассажиров и экипажа, требования решено было выполнить. Угонщик разрешил самолету приземлиться, чтобы выпустить пассажиров, однако затем заставил пилотов снова взлететь. Когда судно набрало достаточную высоту, Купер выпрыгнул. Поиски на земле ничего не дали — Купер исчез навсегда. Не известны были ни его мотивы, ни дальнейшая судьба. В распоряжении ФБР остался лишь его точный фоторобот.

Женщина из Исдален

В 1970 году в Норвегии , в местечке Исдален было найдено обнаженное тело неизвестной женщины. Рядом с ней лежали паспорт и снотворное. Расследование показало, что у женщины было примерно 9 фальшивых личностей, под которыми она путешествовала по Европе. Вскрытие подтвердило, что она приняла снотворное, и это указывает на возможное самоубийство. Кто она такая и зачем путешествовала, интересует исследователей до сих пор, но ответа нет.

Леди Бабушка

В 1963 году в момент убийства американского президента Джона Кеннеди многие снимали на камеры кортеж. Однако после выстрелов большинство операторов бросилось бежать на выстрелы или от них. Однако одна женщина, закутанная в платок по моде советский пожилых женщин, снимала еще некоторое время, а затем скрылась в толпе. Все сделанные фотографии не позволяли опознать ее лицо, а на призывы ФБР обнародовать запись и раскрыть свою личность она не ответила. В архивах она носит условное имя Леди Бабушка, и до сих пор неизвестно, кто она и что сумела снять на камеру.

Человек из Тауреда

В 1954 году обычный мужчина прилетел в Токио по делам. На паспортном контроле, когда он предъявил свои документы, персонал пришел в изумление. Выглядящие обычно паспорт и водительские права были выданы в стране Тауред, о которой никто никогда не слышал. Пассажира стали допрашивать и попросили показать страну на карте. Он указал на Андорру , но отметил, что никогда не слышал такого названия, потому что на этом месте уже 1000 лет находится Тауред. При этом у него в паспорте было множество отметок о визитах в Японию и другие страны. Сам человек сказал, что вот уже 5 лет ездит в командировки по миру и до этого у него не было проблем. До выяснения обстоятельств мужчину отправили в отель, откуда он немедленно и бесследно исчез. Многие считают это доказательством существования параллельной вселенной.

Джек Потрошитель

В конце 19 века 5 женщин были убиты и выпотрошены в Лондоне. То, как это было сделано, наводило следователей на мысль, что убийца либо доктор, либо искусный и опытный мясник, знакомый с человеческой анатомией. Множество писем и улик было получено в ходе расследования, но полицейским так и не удалось узнать, кем же был Джек Потрошитель. Что само по себе странно, поскольку круг подозреваемых можно было сузить хотя бы за счет профессии маньяка. Тем не менее мистическая личность этого человека не разгадана до сих пор.

Зеленые дети Вулпита

12 век, Англия , деревня Вулпит. Местные жители нашли неизвестных мальчика и девочку, которые выглядели, как обычные дети, но были странного зеленого цвета и говорили на непонятном языке. При этом они были сильно голодны, но от пищи отказывались. Единственное, что они смогли съесть, — зеленая фасоль. После того, как их приучили к обычной пище, зеленый цвет сошел с их кожи. Со временем они даже научились говорить на английском. Мальчик вскоре умер, а девочка смогла рассказать, что они явились с земли Святого Мартина, которая представляет собой подземный мир. Никто не нашел этого места, но всю историю подробно задокументировали.

Каспар Хаузер

26 мая 1828 года в Нюрнберге был найден юноша. Он практически не умел ходить и говорить, но при нем было письмо, которое объясняло, что предыдущие 16 лет своей жизни он провел в тесной изолированной камере 1,5 метра в высоту, 2 метра в длину и 1 метр в ширину. Назвавшись Каспаром, юноша мало что мог рассказать о своем прошлом. Он мог есть лишь черный хлеб и воду и очень любил блестящие предметы. Через несколько лет после того, как Каспара нашли, он был убит неизвестными. Если несколько версий о его происхождении, ни одна из которых не подтвердилась.

Агент 355 Таково было условное имя первой женщины-шпиона в истории. Она работала на Джорджа Вашингтона и была очень ценным контактом в войне за независимость США . Глава британской разведки Джон Андре часто устраивал в Нью-Йорке вечеринки, на которые и приходила агент 355 под видом обычной леди. Выпив, Андре любил сболтнуть лишнее, чем и пользовалась эта женщина. В частности, она помогла разоблачить измену генерала Бенедикта Арнольда и спасти французские отряды Рошамбо, которые только что прибыли в Америку для поддержки Вашингтона. Историкам так и не удалось узнать, кем же была эта женщина. В 1780 году британцы ее схватили и поместили в тюрьму. Проблема была в том, что женщина была беременна и скончалась в тюрьме, рожая ребенка в антисанитарных условиях.

Человек в железной маске

Эта личность стала источником множества историй и домыслов, но подлинное происхождение человека в железной маске так и не было выяснено. Этот человек был помещен в тюрьму в 1669 году и с тех пор скитался по различным тюрьмам 34 года, не снимая бархатной маски, которую позже слухи и домыслы «превратили» в железную. Он умер в 1703 году, так и не открыв своей тайны. Версии о том, что он был братом-близнецом Людовика XIV, оказались несостоятельными, как и все остальные легенды, не получившие подтверждения.

Неизвестный бунтарь