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Три подпольных цеха по производству алкоголя закрыли в Подмосковье с начала 2018 года
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Три подпольных цеха по производству алкоголя закрыли в Подмосковье с начала 2018 года 

Газета.Ru 1 час назад
На территории Подмосковья с начала текущего года закрыли три подпольных цеха по производству контрафактной алкогольной продукции, сообщает РИАМО.
"В первом квартале 2018 года сотрудники управления пресекли деятельность трех подпольных цехов по производству контрафактной алкогольной продукции, выявлено 73 преступления в сфере оборота алкогольной продукции", — сказал начальник 4-го отдела управления экономической безопасности ГУ МВД РФ по Московской области Александр Батаев.
По его словам, в цехах изъяли более 200 тысяч литров готовой продукции и более 50 тысяч литров этилового спирта.
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