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День Весны и Труда. Кем мечтали стать и кем сейчас работают россияне?
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День Весны и Труда. Кем мечтали стать и кем сейчас работают россияне? 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: BFM.RU
День Весны и Труда. Business FM решила провести опрос россиян, кто кем хотел работать, какое получил образование и что оказалось в реальности?
Андрей Деллос ресторатор «У меня было два варианта. Один из них самый популярный, особенно в творческих семьях: я хотел стать актером или режиссером. Но поскольку умная мама предупредила, как только это решение будет принято окончательно, она меня придушит первой же ночью. Спасибо ей за это. Второй вариант был однозначный — это художник. Ну, в какой-то степени я им и стал, учитывая то, что половину своей жизни я и проработал художником-реставратором, а вторую половину, часть жизни работал художником-ресторатором. Ну, в общем, все недалеко получилось, слава Богу. Поскольку мой отец, в отличие от мамы, считал, что работа художника — это работа несерьезная, то после художественного училища у меня высшее художественное образование, после этого он принудил меня — за что спасибо ему — поступить на строительный факультет Московского автомобильно-дорожного института. Поэтому я и строить умею. А затем я вошел во вкус, еще закончил иняз, еще закончил курсы переводчиков ООН, что считаю одним из самых крутых моих образований. Так что учился я долго. О несбывшейся детской мечте не жалею. Учитывая то, что у меня громадное количество друзей актеров и режиссеров, я доволен своим выбором».
Адвокат Сурен Аванесян тоже не жалеет о выборе профессии.
Сурен Аванесян адвокат «В глубоком детстве я мечтал стать, как папа и мама, физиком. Потом уже где-то в школьном детстве я мечтал стать геологом, как дедушка и бабушка. Потом, когда я уже перестал пытаться кому-то подражать и начал все-таки как-то самостоятельно думать, опираясь на те книги, которые мне довелось прочитать в детстве. Я думал, что все-таки, наверное, очень интересная работа адвоката. И окончив школу, соответственно, я немножко поучился в Московском инженерно-физическом институте, потом поучился в Геолого-разведывательном институте, потом закончил Юридическую академию и стал все-таки адвокатом. На физика я не доучился, геологом я не работал, что, в принципе, хорошо для геологии. Я думаю, ни я, ни эти науки об этом не жалеют. Я доволен выбором профессии и тем, что это смысл в том, чтобы найти работу, ту, которая станет твоим хобби и за которую тебе будут платить деньги».
Доволен работой и охранник Василий, который мечтал стать гаишником, а образование получал в медучилище.
Василий охранник «В детстве хотел быть гаишником. Мне было интересно общаться с людьми, останавливать машины. Но не всегда получается работать по своей мечте. Да, пытался стать гаишником, но по конкурсу не прошел я в то время. А потом не стал дальше пытаться. Сейчас не жалею, потому что я думаю, я не смог бы. Много смелости надо в ГАИ работать. Сейчас доволен. У меня восемь классов образования. Потом училище было. Медучилище. Но это не мое как бы было. Просто образование получил».
К Дню труда в России появился список самых странных компаний. Интересно, не жалеют ли сотрудники компаний «Дон Кихот, Робин Гуд и Партнеры» или «Орден Рыцарей Джедай», что устроились именно в эти организации?
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