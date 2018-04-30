Где пожарить шашлыки на майские: 17 оборудованных мест в Тюмени на карте

Совсем скоро начнётся шашлычный сезон. На майские праздники многие тюменцы поедут отдыхать за город. На природе, как правило, люди устраивают пикники и жарят шашлык. Если у вас нет дачи, да и в шашлычных заведениях сидеть в тёплую погоду совсем не хочется, мы расскажем вам, где можно пожарить мясо на открытом огне без проблем с правоохранителями. В материале 72.ru вы найдёте удобный путеводитель по разрешенным и оборудованным зонам отдыха в Тюмени , где можно пожарить шашлык.

Карта оборудованных зон в Тюмени

Объясняем, как добраться до мест отдыха

Зона отдыха № 1 — Верхний бор. Это место находится за развязкой по Салаирскому тракту (в сторону базы отдыха «Верхний бор») с левой стороны дороги, напротив реабилитационного центра «Родник» и санатория «Аграрник».

Зона отдыха № 2 — Верхний бор. Она расположена на задах коттеджной застройки жилого района Березняковский (дорога на садоводческое товарищество «Текстильщик», бывшая дорога-узкоколейка).

Зона отдыха № 3 — Верхний бор. Данную точку вы найдёте за развязкой по Салаирскому тракту (в сторону базы отдыха «Верхний бор»). После развязки нужно будет через 250–300 метров повернуть направо по щебеночной дороге (дорога на садоводческое общество «Медик») и через 100 метров вы достигнете цели.

Зона отдыха № 4 — Верхний бор. Шашлычное место находится также за развязкой по Салаирскому тракту (в сторону базы отдыха «Верхний бор»). После развязки вам нужно будет через 250–300 метров повернуть направо по дороге (дорога на садоводческое общество «Медик») и доехать до развилки. Там нужно будет повернуть направо в сторону жилого района Березняковский, потом съехать справа в лес (поворот через 50 метров, не доезжая до крайних домов) и двигаться около 200 метров по лесной дороге в сторону старого автодрома.

Зона отдыха № 5 — жилой район Метелёво. Место для отдыха располагается в месте, не доезжая до конечной остановки автобуса № 17, где находится поворот в березовый колок (с дороги видно место, не доезжая до действующего кладбища ж.р. Метелево).

Зона отдыха № 6 — Плехановский бор. Чтобы попасть сюда, нужно проехать через жилой район Плеханово по дороге на кладбище и садоводческое общество «Лесник», справа на поляне будет зона отдыха, которую хорошо видно с дороги.

Зона отдыха № 7 — ТЭЦ-2. Расположена напротив главного входа ТЭЦ-2, со стороны производственных баз в березняке. Здесь вы найдете оборудованную мангальную зону.

Зона отдыха № 8 — ТЭЦ-2. Это место находится за бывшим постом ГАИ по объездной дороге в сторону Омска . По этой дороге через 2–3 километра (слева забор территории ТЭЦ-2 закончится) с левой стороны будет спуск (на границе леса и большой ЛЭП, на углу установлен информационный аншлаг). После спуска у аншлага сразу вам нужно будет повернуть влево (при движении от центра города — разворот дальше спуска на 500 метров).

Зона отдыха № 9 — ТЭЦ-2. Также находится за бывшим постом ГАИ по объездной дороге в сторону Омска. Точно также по этой дороге через 2–3 километра (слева забор территории ТЭЦ-2 закончится) с левой стороны будет спуск (на границе леса и большой ЛЭП, на углу установлен информационный аншлаг), по которому надо проехать 400 метров по границе леса. Дорога пойдет левее к ж/д линии, справа и будет располагается зона отдыха (при движении от центра города — разворот дальше спуска на 500 метров).

Зона отдыха № 10 — ТЭЦ-2. Находится при главном въезде в лесной массив. Нужно ехать по дороге на пруд Лесной (база отдыха). На развилке (под ЛЭП) нужно повернуть направо — дорога уйдет к пруду, а прямо через 100 метров слева будет зона отдыха (район снежного полигона).

Зона отдыха № 11 — ТЭЦ-2. Зона располагается вдоль района Войновка, где идет ж/д линия. До неё можно добраться по дороге вдоль ж/д линии, не доезжая «Войновских горок» (справа).

Зона № 12 — ТЭЦ-2. Чтобы доехать сюда, надо проехать зону отдыха № 11 — ТЭЦ-2 вдоль ж/д линии, справа остаются «Войновские горки», прямо по дороге в лес. Эта дорога ведёт прямо до зоны отдыха (пруд Войновский).

Зона № 13 — Старый Ялуторовский тракт. Найти это место можно сразу по Старому Ялуторовскому тракту за мостом через ж/д линию (за старым постом ГАИ). Она располагается с правой стороны за молодняком (поворот на автодром автошколы ВОА).

Зона № 14 — Старый Ялуторовский тракт. Нужно ехать также по Старому Ялуторовскому тракту и перед мостом повернуть налево (дорога в жилой район Лесной), тут и будет зона отдыха в березняке.

Зона № 15 — район ДК «Водник». Это зона находится в жилом районе Мыса на улице Судоремонтная в массиве за ДК «Водник». Чтобы туда добраться, нужно двигаться по дороге, не доезжая до Судоремонтного завода , через сосновый лес (дорога на пляж оз. Круглое). На опушке вы увидите зону отдыха.

Зона № 16 — улица Дружбы. Чтобы доехать до места, нужно повернуть с улицы Дружбы на улицу Ветеранов Труда, После этого надо двигаться по улице Ветеранов Труда, не доезжая до первого светофора (справа производственные базы), нужно повернуть направо и проехать вдоль баз 150 метров. Справа будет зона отдыха в березняке (видно с ул. Ветеранов Труда).

Зона № 17 — Гилёвская роща. Гилевская роща в Тюмени расположена за улицей 50 лет Октября. В этой лесопарковой зоне есть мангалами и красивые беседки. Правда, нужно успеть, чтобы занять мангал с беседкой, поэтому выезжайте туда пораньше. В нашем репортаже вы можете посмотреть на обновленную Гилевскую рощу.

Во перечисленных местах есть мангалы, лавочки, беседки либо укрытия от дождя. Также есть места, где можно оставить свой автомобиль на время отдыха.

Чтобы погода не испортила ваши планы на выходные, посмотрите прогноз погоды на майские праздники. Синоптики обещают нам хмурые и пасмурные выходные.

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