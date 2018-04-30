Волгоградцев зовут в лесополосы на сбор мусора и валежника перед ЧМ-2018

Убрать кучи мусора и сухостой из 70-километровой зоны лесных посадок при подъезде к Волгограду по московской трассе и, по возможности, с остальных федеральных дорог, призвали жителей города-героя волгоградские гражданские активисты. По их словам, если к чемпионату мира ситуация не изменится, то Волгоград встретит гостей большой помойкой по обе стороны большой дороги.

— У нас осталось меньше 50 дней до чемпионата мира. К нам приедут гости из других регионов и стран. Многие будут въезжать в Волгоград по московской трассе. Она отражает состояние всех волгоградских дорог и чистоты в городе, — говорит V1.ru фермер и активист Андрей Прошаков. — Мы не сможем объяснить болельщикам, что у нас плохой губернатор, глава района или поселения. Позор коснётся всех нас — немытых и нечёсаных. Это как прийти на праздник в неглаженной рубашке и сказать, что у тебя нерадивая жена.

Сам фермер вместе с коллегами и общественниками, несколько дней назад лично провел субботник на 42-м километре трассы «Волгоград — Москва ».

— Привести в порядок подъезд к городу несложно. Как бы не называли волгоградцев пассивными, мы активны! Не используя административного ресурса, мы попробовали и выложили призыв убраться в лесополосах в социальных сетях, — говорит Андрей Прошаков. — К нам приехали гражданские активисты, подключилось местное население. Привезли мешки, побелку и перчатки и стали убрать. За несколько часов мы вычистили мусор и собрали валежник на участке с дубовыми посадками. Можно говорить о посадке новых деревьях, но нужно следить за старыми. Давайте создадим отряды экологической самообороны или самоополчения. Чтобы нам не было стыдно смотреть в глаза гостям Волгограда!

Директор ФБУ «Центр защиты лесов Волгоградской области» Владимир Ющенко , сообщил V1.ru, что за лесополосами в регионе никто не следит уже много лет.

— Практически все приовражные, прибалочные и придорожные лесополосы в Волгоградской области бесхозны. Администрация региона по законодательству отвечает за все эти насаждения. Она должна найти хозяина, чтобы деревья взяли на баланс. Малую часть лесополос область взяла под свой контроль, — рассказал Владимир Ющенко. — К примеру, лесная придорожная полоса от Волгограда до Калача-на-Дону была приведена в порядок перед приездом президента на торжества по поводу празднования 75-летия победы в Сталинградской битве. Она была бесхозная, но бывший вице-губернатор Александр Беляев собрал всю элиту, лесников, калачёвскую администрацию и поставил задачу в короткие сроки облагородить её. Фермеры выделили технику для опашки, лесники убрали сухостой, энергетики прислали несколько подъёмников, чтобы опилить большие тополя. За два с половиной месяца убрали сушняк и вычистили мусор. Но власти старались, потому что готовились к приезду первого лица государства. Поэтому всё и сделали быстро.

По слова директора охранной лесной службы региона, решить проблему лесополос можно разными способами.

— Как вариант, закрепить участки за предприятиями и поставить срок по наведению порядка, сделав ответственным комитет природных ресурсов областной администрации. Этим нужно заниматься постоянно, — говорит главный хранитель леса региона. — Если власть на сегодняшний день не идёт на приведение в порядок дорог и придорожных лесных полос, то давайте сами с помощью волонтёров и совместными усилиями наведём порядок. А по хорошему, за 50 дней до чемпионата мира нужно собрать огромную волю и силу. Есть хороший пример, когда собранная в добровольно-приказном порядке молодёжь собрала и вывезла десятки грузовиков мусора с Лысой горы. Добровольцы вычистили священную территорию, где защитников Сталинграда погибло больше, чем на Мамаевом кургане. Вокзалы, дороги и лесополосы — это лицо нашей области. Гости формируют своё мнение о городе по его чистоте.

Вот так регулярно выглядит склон Лысой горы

Нынешнее состояние лесных посадок оценивается, по мнению Владимира Ющенко, на неуверенную «тройку».

— Если брать дорогу на Москву, там есть сосновые и вязовые насаждения. А дальше за Новоаннинской — берёзы и другие красивые породы. Но ближе к Волгограду начинается зона сухих степей, — рассказывает специалист. — Здесь очень ограничен подбор пород: сосна на песках, вяз и ясень. Редко встречаются дубы. Их санитарное относится к третьей категории. По школьному, это «тройка» с минусом. В таких посадках шестирядные полосы. Там очень сложно высаживать новые саженцы. Каждое дерево имеет энергетику. Если рядом со старым посадить молодое, оно не даст ему расти.

Из-за особенностей климата, по мнению Владимира Ющенко в первую очередь необходимо сохранить имеющиеся деревья.

— Лесопосадки создают зелёный барьер. Подсадить к ним другие деревья проблемно. Принцип посадки в сухой степи один: посадить — это 20 процентов дела. Остальные 80 — это уход и выращивание. Например, в Палассовке мы весной за пять дней посадили деревья, а за лето пять раз проводили культивацию. Это нужно, чтобы сохранить влагу. Чтобы саженцы приспособились к степной зоне. Поэтому, главное сохранить то, что есть.

По слова директора ФБУ «Центр защиты лесов Волгоградской области», проблемы ухода за лесом начались с принятием нового Лесного кодекса в 2006 году.

— Лесное хозяйство стало ограниченным. Лесхозы выполняли все хозяйственные работы: пахали, убирали, высаживали сеянцы, убирали сухостой. В 2006 году, с принятием кодекса, сделали лесничества, а все работы отдали под федеральный закон о закупках, — говорит Владимир Ющенко. — И теперь все необходимые последовательные виды работ выполняют по очереди те, кто выигрывают конкурсы. В основном это субъекты малого предпринимательства. Например, коммерсант выиграл конкурс, но не имеет ни посадочной машины, ни опыта посадки и знания технологии. В результате за 12 лет довели лесное хозяйство региона до ручки.

К новым реалиям ведения лесного хозяйства все приспосабливаются по-разному.

— В Волгограде сориентировались и создали СГБУ «Волгоградский лесопожарный центр». Они внесли в уставную деятельность создание и выведение лесных культур. Сделали это на грани с законом, так как Лесной кодекс говорит, что выращивание посадочного материала, сбор шишек и заготовка семян это всё коммерческая деятельность, — говорит Владимир Ющенко. — Лесной кодекс упразднил государственное воздействие и регулирование. Оно оставило за собой только контроль, переложив лес на плечи арендаторов. В результате к ЧМ-2018 мы подходим с такими лесополосами, которые у нас есть. А не такими, какие они должны быть.

По мнению активиста Константина Глушенка, приводить лесополосы в порядок необходимо и по экологическим причинам.

— Лесополосы, посаженные в 1949–1956 годах во время великого сталинского плана преобразования природы, изменили климат во многих регионах страны, в том числе Волгоградской области, — говорит Константин Глушенок. — Они улучшили показатели сельского хозяйства, боролись с песчаными бурями. Климат перестал быть таким сухим, как раньше. А сейчас лесные полосы оказались ничейными, и мы видим обратную картину. То что происходит, неслыханно и недопустимо. Если не принять срочных мер, Волгоград будет восприниматься гостями чемпионата как город мусора, пыли, летящего в глаза песка и засохших деревьев.