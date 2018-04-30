После жалоб пензенцев на ул. Калинина прочистили забившуюся ливневку

Пензе после многочисленных жалоб горожан по поводу забившейся ливневки на проезжей части по улице Калинина дорожники по гарантийным обязательствам прочистили канализацию, забившуюся после недавнего ливня.

«Выяснилось, что захламленность ливнеприемных решеток, находящихся на данном участке дороги, стала причиной снижения их пропускной способности», — уточнили в пресс-службе мэрии.

По словам и.о. директора МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы» Дениса Леонтьева, в тот же день специалисты МУП «Пензадормост» провели необходимые работы, и в течение получаса скопившая на дороге вода была ликвидирована.