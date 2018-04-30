Журналистские расследования за 23—29 апреля

Бессменный глава Верховного суда Лебедев отправится в отставку после инаугурации Путина

После вступления в должность Владимира Путина произойдут кадровые перестановки в судебной системе России . Изменения коснутся Верховного суда, на замену председателю Вячеславу Лебедеву рассматривается председатель Московского городского суда Ольга Егорова , кандидатура которой, по словам источников ПАСМИ, уже одобрена президентом. Ранее глава государства провел беседу с действующим председателем ВС РФ Вячеславом Лебедевым. Путин указал Лебедеву на высокий уровень недоверия населения правосудию и необходимость кадровых изменений. Эксперты рассуждают, повлияет ли эта отставка на дальнейшее функционирование судебной системы и ждет ли ее давно назревшее реформирование.

Источник: ПАСМИ

Как олигарх платит взятку вице-премьеру. Разбираем механику

Согласно декларации о доходах вице-премьера Александра Хлопонина , по итогам 2017 года он заработал 2,9 млрд рублей. За прошлый год чиновник получил в 293 раза больше, чем за 2016 год. По словам пресс-секретаря Александра Хлопонина Натальи Платоновой, рост доходов вице-премьера связан с продажей им зарубежной недвижимости. По данным журналистов, речь идет о жилом доме (818 кв. м) и земельном участке (8,2 тыс. кв. м) в Италии , а заработать рекордные 2,9 млрд рублей в 2017 году вице-премьеру Александру Хлопонину помог его друг-олигарх Михаил Прохоров . По данным ФБК, домовладение было продано в рассрочку с апреля по июнь 2017 года за 35,5 млн евро, что составляло на момент сделки более 2,3 млрд рублей. По утверждению Алексея Навального , цена в 35,5 млн евро за виллу Хлопонина не является рыночной, ее стоимость на самом деле не более 10 млн евро, а остальные 25 млн евро — это взятка, оформленная необычным образом.

Источник: Сайт Алексея Навального

Полковник в роли сейфа

Несмотря на то что со времени ареста начальника одного из управлений антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко и изъятия у него почти 8 млрд рублей прошло больше полутора лет, следствие до сих пор не смогло установить, откуда же появились эти миллиарды у полковника с зарплатой в 90 тысяч рублей. Следственные органы, обвинившие Захарченко в получении нескольких взяток, считают, что свое состояние полковник нажил коррупционным путем, но при этом игнорируют ту гигантскую сумму, которая была изъята у него самого и в квартирах его родственников. Даже прокуратура , которая через суд добилась конфискации и обращения в доход государства найденных миллиардов, не стала акцентировать внимание на источники поступления этих средств, ограничившись лишь доказательством того, что ни сам Захарченко, ни его семья и многочисленные сожительницы не могли заработать эти деньги официальным путем.

После ежегодного выступления генпрокурора России Юрия Чайки перед верхней палатой парламента председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о поддержке идеи возвращения прокуратуре контроля над следствием и заявила, что сенаторы готовят соответствующий законопроект. «Назрело, даже перезрело время вернуть прокуратуре контроль над следствием. Тогда, в ходе реформирования, поторопились, это практика показала», — отметила спикер. Между тем, по данным источника ПАСМИ, у президента Владимира Путина много различных предложений относительно распределения полномочий между ведомствами Юрия Чайки и Александра Бастрыкина , а также реформирования в целом силового блока, однако, какое конкретно решение примет президент, мы узнаем в ближайшее время. Источник отметил, что заявление Матвиенко — ее собственная инициатива по лоббированию усиления полномочий генпрокурора.

Завершена процедура рассмотрения заявок от компаний в конкурсе региональных операторов по обращению с отходами. Семь компаний с 2019 г. будут обеспечивать транспортирование твердых коммунальных отходов на объекты обработки, утилизации, обезвреживания отходов, указано в лотовой документации. За эту услугу регион заплатит семи компаниям 191,1 млрд руб. Контракты с операторами заключат на 10 лет. Самым крупным станет структура с участием «Ростеха» — «РТ-инвест» (на 25,01% принадлежит «Ростеху», на 74,99% — гендиректору компании Андрею Шипелову ). Компании, входящие в «РТ-инвест», выиграли право на сбор, транспортировку, переработку и утилизацию отходов в трех кластерах: Сергиево-Посадском, Каширском и Рузском. В общей сложности контракты «РТ-инвесту» оцениваются в 109,1 млрд руб. Сбором мусора на северо-восточном направлении (Ногинский кластер) будет заниматься компания «Хартия», которая принадлежит сыну генпрокурора Юрия Чайки — Игорю. Сумма контракта — 34,9 млрд руб.

В середине марта Финансово-хозяйственное управление мэрии Москвы отчиталось о закупке на общую сумму почти 2,3 миллиона рублей мебельного интерьера в подмосковную деревню Молоденово, раскинувшуюся неподалеку от Рублево-Успенского шоссе. По данным журналистов, в деревне находится дача бывшего градоначальника Москвы Юрия Лужкова и якобы строилась резиденция нынешнего мэра Сергея Собянина . Поставкой мебели в Молоденово по заказу ФХУ займется акционерная компания «Усадьба-Центр». Ее основной вид деятельности — строительство и сдача в аренду офисных помещений. Однако это не смутило заказчика. Возможно, потому, что именно Финансово-хозяйственное управление мэрии является учредителем АО «Усадьба-Центр». Фактически Москва сама у себя покупает предметы роскоши, среди которых — матрас американского бренда King Koil Monaco за 299,9 тысячи рублей.

Источник: Daily Storm

Новая горячая точка: Воробьев разрешил вырубку реликтовых лесов

Вдобавок к мусорному кризису губернатор Московской области Андрей Воробьев решил добавить жителям региона еще одну проблему. В Одинцовском районе близ поселения «Ершовское», которое объединяет семь населенных пунктов с несколькими тысячами жителей, вот-вот начнется строительство жилмассива. Для этого областное правительство готово пожертвовать целой экосистемой — Липкинским лесом, около 40 гектаров которого были незаконно переданы в частную собственность группе коммерсантов. Местные жители выступают против такого мародерства, однако не исключено, что материальные блага для подмосковных чиновников перевесят доводы разума.

Росгвардия, банк сына главы Совбеза и полиция объявили тендеры по аренде VPN-каналов

Государственные предприятия, банки и органы власти начали заказывать виртуальные частные сети VPN для защиты интернет-связи. Сейчас это один из способов надежного подключения к Telegram, блокировкой которого занимается Роскомнадзор . Об интересе государственных структур к VPN-каналам говорят свежие тендеры, размещенные на сайте госзакупок. Технологиями IP VPN решили воспользоваться Росгвардия, Пенсионный фонд, Русгидро . В этом же списке — Россельхозбанк , которым руководит сын главы Совбеза Дмитрий Патрушев . В получении виртуальных частных сетей заинтересованы также региональные полицейские главки и муниципальные центры по ГО и ЧС.

Источник: Znak.com Под землю спустили еще 3 миллиарда

В конце 2017 года в столичном метрополитене завершили работы по программе благоустройства 84 станций подземки. Спустя менее чем полгода вестибюлям 53 станций потребовались новые бюджетные вливания для их ремонта. Правительство Москвы потратило свыше трех миллиардов рублей на повторный ремонт вестибюлей, и это только начало. В мэрии уверяют, что дополнительные работы потребовались из-за непредвиденных обстоятельств, а также для установки указателей, навесов и торговых объектов, хотя все эти траты должны были быть заложены в первоначальную смету.

Источник: РБК Тишина от МЧС . Почему москвичей опять не предупредили об урагане?

МЧС так и не сделало выводов из трагического урагана, который в конце мая прошлого года пронёсся по Москве и области, убив 16 человек и ранив ещё около 200 человек. Тысячи поваленных деревьев, повреждённых домов и автомобилей… МЧС спускает на системы оповещения о чрезвычайных ситуациях десятки миллионов, но толку от них мало — в большинстве районов города люди и сейчас не знали о приближающейся опасности. Нерасторопность МЧС вновь обошлась городу и области дорого: 21 апреля при урагане в Москве погибло двое человек, пострадало больше 20. МЧС если и рассылало абонентам сотовых сетей СМС-предупреждения, то явно не всем. Инициативу в свою руки пришлось брать городским властям и руководству крупных транспортных систем. Так, Московский метрополитен по громкой связи по своей инициативе предупреждал пассажиров о сильном ветре. А департамент культуры Москвы распорядился закрыть все парки, их сотрудники выгоняли посетителей от греха подальше.

Источник: Life