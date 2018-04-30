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Сергей Ямкин: Ямальские пожарные каждый день совершают подвиг
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Сергей Ямкин: Ямальские пожарные каждый день совершают подвиг 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Председатель Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Ямкин поздравил работников и ветеранов пожарной охраны с профессиональным праздником.
«Ваша профессия — это каждодневный подвиг, требующий мужества и отваги. Сражаясь с огненной стихией и чрезвычайными ситуациями, проявляя личную дисциплинированность и слаженность действий, вы спасаете человеческие жизни, имущество и материальные ценности граждан, государственные объекты и природные ресурсы. Ваш труд почётен и почитаем.
Сегодня вы мощная оперативная служба системы безопасности, имеющая в составе высококвалифицированных специалистов, решительных и храбрых, способных к самопожертвованию. Спасибо за ваше бесстрашие и готовность в любую минуту прийти на помощь. Уверен, вы и впредь будете беззаветно и преданно выполнять свой профессиональный долг.
Особая благодарность ветеранам отрасли за образец самоотверженного труда. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира и добра. Пусть опыт и многолетние традиции будут и впредь гарантией спокойной жизни северян», — говорится в поздравлении ямальского спикера.
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