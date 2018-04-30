Сергей Ямкин: Ямальские пожарные каждый день совершают подвиг

«Ваша профессия — это каждодневный подвиг, требующий мужества и отваги. Сражаясь с огненной стихией и чрезвычайными ситуациями, проявляя личную дисциплинированность и слаженность действий, вы спасаете человеческие жизни, имущество и материальные ценности граждан, государственные объекты и природные ресурсы. Ваш труд почётен и почитаем.

Сегодня вы мощная оперативная служба системы безопасности, имеющая в составе высококвалифицированных специалистов, решительных и храбрых, способных к самопожертвованию. Спасибо за ваше бесстрашие и готовность в любую минуту прийти на помощь. Уверен, вы и впредь будете беззаветно и преданно выполнять свой профессиональный долг.

Особая благодарность ветеранам отрасли за образец самоотверженного труда. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира и добра. Пусть опыт и многолетние традиции будут и впредь гарантией спокойной жизни северян», — говорится в поздравлении ямальского спикера.