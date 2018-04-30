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Улицы Пятигорска перекроют на 9 Мая
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Улицы Пятигорска перекроют на 9 Мая 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Центральные улицы Пятигорска перекроют для массовых гуляний 9 Мая, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе городской администрации.
Часть автодорог закроют для подготовки к праздникам:
5 мая 2018 года с 10:00 до окончания шествия — в станице Константиновской по улице Ленина (от Шоссейной до Октябрьской);6 мая 2018 года с 8:00 до окончания мероприятий — по улицам Огородная и Кооперативная (от Пальмиро Тольятти);8 мая 2018 года с 9:00 до окончания шествия — в поселке Нижнеподкумский по улице Зубалова (от дома № 35 до улицы Гагарина); по улице Гагарина (от улицы Зубалова до дома № 22).
Празднование Дня Победы в Пятигорске начнётся 9 Мая в 7:00 и продлится до позднего вечера. В это время движение автомобилей будет запрещено:
по проспекту Калинина от Первомайской до Пастухова (объезд через проспект 40 лет Октября);по Октябрьской и Козлова от проспекта 40 лет Октября до Дзержинского;по улице Коста Хетагурова от улицы Крайнего до проспекта 40 лет Октября;по улице Дзержинского от Теплосерной до Козлова;по Карла Маркса и Братьев Бернардацци от проспекта Кирова до перекрёстка Карла Маркса с улицей Академика Павлова;по улице Пастухова от Академика Павлова до Бульвара Гагарина;по улице Академика Павлова от Пастухова до Карла Маркса;по улице Лермонтова от Дзержинского до Карла Маркса.
Также 9 мая 2018 года с 8:00 движение будет ограничено, а с 13:00 до окончания мероприятий прекращено на пути к Поляне песен со стороны Калинина и Бульвара Гагарина.
Часть дорог Пятигорска перекроют только с 16:00 до окончания мероприятий:
проспект Калинина от Бульварной до проезда в районе торгового комплекса «Домо»;улицу 295 Стрелковой дивизии от проезда в районе дома № 13 до Калинина.
Объехать перекрытый участок можно по улицам 295 Стрелковой дивизии, Московской и Орджоникидзе.
Во время гуляний парковка на улице 295 Стрелковой дивизии будет запрещена, чтобы автомобилисты не создавали заторов.
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