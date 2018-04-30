Архангельский мясник: что совершил маньяк Владимир Третьяков

В конце 1970-х годов по Архангельску поползли слухи о том, что в городе объявился маньяк, который продает части своих жертв под видом обычной свинины или говядины. За это Владимира Третьякова еще до его поимки в народе прозвали «мясником».

Ударник труда

Владимир Третьяков работал на железной дороге. Он был ударником труда и находился на хорошем счету у начальства. Кроме того Третьяков не имел вредных привычек. За добросовестный труд ему вместо комнаты в общежитии даже выделили отдельную квартиру в новом доме. Когда в 1978 году в Архангельске были обнаружены человеческие останки, никто и подумать не мог, что это дело рук Третьякова.

Однако отличная работа следствия принесла свои плоды. Некая Ангелина Королева, которая трудилась в местной гостинице, уже долгое время не выходила на работу. При отработке ее знакомых оказалось, что женщина сожительствовала с Владимиром Третьяковым. Так сыщики вычислили опасного маньяка.

Мясник

В 1977 году именно Королева стала первой жертвой мясника. Она любила выпить, а Третьяков терпеть не мог пьющих и распутных женщин. Однажды, когда он вернулся с работы, сожительница в очередной раз оказалась под градусом. В приступе ярости Третьяков набросился на нее и, возможно, не рассчитав силы, задушил. Сидеть за пьющую, а потому не достойную себя, подругу он не хотел. Поэтому мясник расчленил ее тело и уже по частям избавился от него.

Но этим дело не закончилось. Вроде бы случайно убив Королеву, он не смог на этом остановиться. Всего за пару последующих месяцев, декабрь и январь, маньяк расправился еще с 6-тью женщинами, 2-ое из которых были еще несовершеннолетними девчонками. Со своими жертвами Третьяков знакомился на улице. Он приглашал их к себе домой, а затем предлагал выпить. Если гостьи соглашались, их участь была предрешена.

Детская обида

Надо отдать должное, следователи сработали оперативно и вскоре поймали маньяка. Когда мясник наконец оказался за решеткой, он поведал о том, что считает себя эдаким чистильщиком общества. Он, мол, совершает благородное дело, избавляя мир от больных алкоголизмом и нравственно распущенных женщин.

Третьяков вырос в неполной и неблагополучной семье. Отец ушел, когда Владимир был еще маленьким, а мать злоупотребляла спиртными напитками. Мальчик чувствовал себя ненужным и обделенным. Наверное, именно тогда он и возненавидел всех пьющих женщин. Жертвы в какой-то момент начинали напоминать Третьякову его мать, обида на которую сохранилась в нем и во взрослой жизни.

За совершенные убийства Владимир Третьяков был приговорен к расстрелу. После суда он подал апелляцию, но ему отказали. 19 августа 1979 года архангельского мясника казнили.