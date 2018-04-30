В Ассоциации корреспондентов при Белом доме извинились за шутки комика на ежегодном приеме

ВАШИНГТОН, 30 апреля. / ТАСС /. Президент Ассоциации корреспондентов при Белом доме Маргарет Талев в воскресенье распространила заявление, в котором признала, что некоторые шутки приглашенного на состоявшийся в субботу ежегодный прием комика Мишель Вулф не соответствовали духу объединения. В послании, обращенном ассоциации, Талев обратила внимание, что монолог Вулф, который содержал несколько достаточно грубых шуток в адрес главы государства и членов его администрации, задел некоторых гостей.

"Я слышала, что члены [объединения] выразили разочарование монологом ведущей шоу-программы, а также обеспокоенность относительно того, как это отражает нашу миссию… Программа прошлого вечера была призвана донести послание о нашей общей приверженности сильной и свободной прессе…, а не разобщать людей. К сожалению, монолог ведущей не соответствовал духу этой миссии", — признала она.

Реакция президента

Вскоре после распространения этого заявления на этот счет высказался и Трамп. «Ужин Ассоциации корреспондентов при Белом доме был провалом в прошлом году, но в этом году [прием] был конфузом для всех с ним связанных. Непристойный „комик“ просто облажался (даже не сумела произнести свои шутки подобно слабым выступлениям Сета Майерса). Оставьте в прошлом этот ужин или начните все сначала!» — написал американский лидер в своем Twitter.

Об ужине

Ужин Ассоциации корреспондентов при Белом доме традиционно является главным мероприятием года в светской жизни американской столицы. В этом году он состоялся в гостинице «Вашингтон Хилтон». Вечер, по обыкновению, собрал важных представителей вашингтонской политической журналистики, властей США, зарубежного дипломатического корпуса и даже звезд шоу-бизнеса.

Ассоциация была создана в 1914 году, а шесть лет спустя зародилась традиция проведения ее ежегодных ужинов. Первым хозяином Белого дома, посетившим это мероприятие, стал в 1924 году 30-й президент США Калвин Кулидж. С тех пор каждый глава государства посещал ужин Ассоциации хотя бы раз за время пребывания у власти. Трамп в 2017 году стал первым президентом за предшествовавшие 36 лет, отказавшимся присутствовать на этом приеме.