В Ассоциации корреспондентов при Белом доме извинились за шутки комика на ежегодном приеме 

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Президент Ассоциации корреспондентов при Белом доме Маргарет Талев в воскресенье распространила заявление, в котором признала, что некоторые шутки приглашенного на состоявшийся в субботу ежегодный прием комика Мишель Вулф не соответствовали духу объединения. В послании, обращенном ассоциации, Талев обратила внимание, что монолог Вулф, который содержал несколько достаточно грубых шуток в адрес главы государства и членов его администрации, задел некоторых гостей.
Вулф, известная, прежде всего, как автор шуток для «Вечернего шоу с Сетом Майерсом» (Late Night with Seth Myers) на телеканале NBC, в ходе своего монолога не только позволяла себе достаточно вольно шутить по поводу президента США Дональда Трампа, но и отпустила ряд противоречивых высказываний в адрес пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, присутствовавшей на ужине. Последние, к слову, вызвали откровенно негативную реакцию даже у представителей либерально настроенной прессы, традиционно выступающей с критикой администрации Трампа.
"Я слышала, что члены [объединения] выразили разочарование монологом ведущей шоу-программы, а также обеспокоенность относительно того, как это отражает нашу миссию… Программа прошлого вечера была призвана донести послание о нашей общей приверженности сильной и свободной прессе…, а не разобщать людей. К сожалению, монолог ведущей не соответствовал духу этой миссии", — признала она.
Реакция президента
Вскоре после распространения этого заявления на этот счет высказался и Трамп. «Ужин Ассоциации корреспондентов при Белом доме был провалом в прошлом году, но в этом году [прием] был конфузом для всех с ним связанных. Непристойный „комик“ просто облажался (даже не сумела произнести свои шутки подобно слабым выступлениям Сета Майерса). Оставьте в прошлом этот ужин или начните все сначала!» — написал американский лидер в своем Twitter.
Об ужине
Ужин Ассоциации корреспондентов при Белом доме традиционно является главным мероприятием года в светской жизни американской столицы. В этом году он состоялся в гостинице «Вашингтон Хилтон». Вечер, по обыкновению, собрал важных представителей вашингтонской политической журналистики, властей США, зарубежного дипломатического корпуса и даже звезд шоу-бизнеса.
Ассоциация была создана в 1914 году, а шесть лет спустя зародилась традиция проведения ее ежегодных ужинов. Первым хозяином Белого дома, посетившим это мероприятие, стал в 1924 году 30-й президент США Калвин Кулидж. С тех пор каждый глава государства посещал ужин Ассоциации хотя бы раз за время пребывания у власти. Трамп в 2017 году стал первым президентом за предшествовавшие 36 лет, отказавшимся присутствовать на этом приеме.
Первоначально на ужине главным образом решались различные организационные вопросы, журналисты обменивались опытом и контактами, но впоследствии такие приемы превратились в светские рауты с участием большого числа знаменитостей, приезжающих по приглашению крупнейших американских СМИ. К примеру, в 1993 году на ужине выступала знаменитая актриса и певица Барбра Стрейзанд, в 2006 году в нем участвовал телеведущий-сатирик Стивен Кольбер, а в 2012 — голливудский актер и режиссер Джордж Клуни. Однако эти приемы нацелены также на укрепление свободы прессы в США, кроме того, на них собираются средства на выплату стипендий начинающим журналистам и благотворительные цели.