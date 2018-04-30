Открытие летнего сезона в «Сокольниках»

1 мая 2018 г. в парке «Сокольники» состоится официальное открытие летнего сезона, а также празднование Дня весны и труда. На Фонтанной площади парка пройдет музыкальный фестиваль «Первомай Sound», в программе которого выступления разноплановых музыкальных коллективов. Для гостей парка выступят российские коллективы — участники лучших летних фестивалей, в числе которых Vas’, Dezery, Verbludes, Анна Ворфоломеева и Алина Орлова

На площадке проведения — Фонтанной площади — будет установлен праздничный арт-объект в виде скрипичного ключа, который послужит фотозоной для всех желающих.

А в 14:00 в парке состоится театрализованная квест-игра «Культпоход в Сокольники». Прогулка по парку с рассказами и состязаниями от Музея парка «Сокольники». В составе пионерского отряда участники квест-игры отправятся в поход по достопримечательностям парка середины ХХ века. Провожатым в прошлое станет пионервожатая из лагеря в Сокольниках.

Участникам предстоит соревноваться за честь своего звена, проявив ловкость, сообразительность и выносливость. Каждый в команде получит свое задание и будет двигаться к победе «только вперед, со всеми вместе!».

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Билеты приобретаются по списку предварительной регистрации перед началом мероприятия в кассе, расположенной в дирекции (Сокольнический вал, д. 1, стр. 1).

Обязательная регистрация на сайте или по телефонам +7 926 103 09 06, + 7 916 270 39 51, +7 925 095 30 70.