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Открытие летнего сезона в «Сокольниках»
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Открытие летнего сезона в «Сокольниках» 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
1 мая 2018 г. в парке «Сокольники» состоится официальное открытие летнего сезона, а также празднование Дня весны и труда. На Фонтанной площади парка пройдет музыкальный фестиваль «Первомай Sound», в программе которого выступления разноплановых музыкальных коллективов. Для гостей парка выступят российские коллективы — участники лучших летних фестивалей, в числе которых Vas’, Dezery, Verbludes, Анна Ворфоломеева и Алина Орлова.
На площадке проведения — Фонтанной площади — будет установлен праздничный арт-объект в виде скрипичного ключа, который послужит фотозоной для всех желающих.
А в 14:00 в парке состоится театрализованная квест-игра «Культпоход в Сокольники». Прогулка по парку с рассказами и состязаниями от Музея парка «Сокольники». В составе пионерского отряда участники квест-игры отправятся в поход по достопримечательностям парка середины ХХ века. Провожатым в прошлое станет пионервожатая из лагеря в Сокольниках.
Участникам предстоит соревноваться за честь своего звена, проявив ловкость, сообразительность и выносливость. Каждый в команде получит свое задание и будет двигаться к победе «только вперед, со всеми вместе!».
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Билеты приобретаются по списку предварительной регистрации перед началом мероприятия в кассе, расположенной в дирекции (Сокольнический вал, д. 1, стр. 1).
Обязательная регистрация на сайте или по телефонам +7 926 103 09 06, + 7 916 270 39 51, +7 925 095 30 70.
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