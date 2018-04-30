Кто родился 30 апреля

А ещё в этот день родились:

Андрей Николаевич Луценко (55 года), председатель Законодательного Собрания Вологодской области . Работал на Череповецком металлургическом комбинате, прошёл путь от вальцовщика стана горячей прокатки до директора по производству. Занимал пост первого заместителя губернатора Вологодской области. 27 сентября 2016 года избран председателем Законодательного Собрания Вологодской области

Карл ХVI Густав (72 года), король Швеции . Принадлежит к династии Бернадотов, которая существует уже 200 лет. В 27 лет вступил на престол, став самым молодым монархом на момент принятия короны. Под его покровительством находится шведская евангелическо-лютеранская церковь, королевские академии и ряд объединений и обществ.

Карл XVI Густав активно занимается вопросами развития сельского хозяйства и охраны окружающей среды. Ежегодно участвует в церемонии вручения Нобелевской премии.

13 октября 2016 года Генассамблея ООН утвердила Антониу Гутерриша в должности генерального секретаря этой всемирной организации. 1 января 2017 года он приступил к исполнению обязанностей.

Основными направлениями исследования учёного является микро— и наноэлектроника. Геннадий Красников создал научные и технологические основы формирования полупроводниковых структур с управляемыми и стабильными электрофизическими параметрами. Он — автор и соавтор свыше 300 научных работ, 4 научных монографий и более 40 авторских свидетельств и патентов.