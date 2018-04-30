День 30 апреля в истории

День пожарной охраны.

Установлен указом Президента РФ от 30 апреля 1999 года. Дата выбрана не случайно: в этот день в 1649 году царь Алексей Ми­хайлович издал «Наказ о Градском благочинии». Впервые в России вводилось круглосуточное дежурство дозоров, контролировавших соблюде­ние правил пожарной безопасности.

Пожарная служба — одна из старейших российских государственных служб. Существует легенда, что Иван III, получив при очередном крупном пожаре в Москве ожоги, повелел создать пожарно‑сторожевую охрану, бойцы которой вели круглосуточное дежурство на улицах города. В 1549 году Иван Грозный издал указ о пожарной безопасности, который обязывал москвичей иметь средства пожаротушения в каждом доме.

В «Наказе о Градском благочинии» царя Алексея Михайловича были заложены организационные основы профессиональной пожарной охраны. Был установлен штатный состав пожарной охраны, ее техника, постоянное дежурство, частота объезда городов, а также наказания за нарушения правил обращения с огнем. Положения наказа распространялись на все российские города.

В 1857 году был издан первый в России пожарный устав. Он определил порядок устройства пожарных частей в городах, меры предосторожности от пожаров, а также порядок возмещения убытков и награждения участвующих в тушении работников пожарной охраны.

В апреле 1917 года был подписан декрет «Об организации мер борьбы с огнем». Позднее в НКВД СССР было создано Главное управление пожарной охраны, а в 1936 году появился Государственный пожарный надзор.

В 2001 году Государственная противопожарная служба была передана в МЧС России

День пожарной охраны в России отмечают более 300 тысяч кадровых пожарных и около 150 тысяч добровольцев.

Международный день джаза

Это ежегодное событие было организовано ЮНЕСКО в ноябре 2011 года. Впервые День джаза прошёл в Париже в 2012 году.

Этот музыкальный жанр возник в конце XIX— начале XX века в США как синтез африканской и европейской культур. И сегодня джаз остается уникальной формой музыкального искусства, которая объединяет расы и национальности и стирает границы между людьми и государствами.

47 лет назад (1971) состоялось торжественное открытие Большого Московского цирка на Проспекте Вернадского.

Его строительство началось в 1964 году. Проект цирка был разработан группой архитекторов и инженеров под руководством Якова Белопольского

Цирк на Проспекте Вернадского является одним из крупнейших стационарных цирков в мире. Вместимость зрительных лож — более 3300 мест. В цирке пять быстроменяющихся манежей: конный, ледовый, водный, иллюзионный и световой.

100 лет назад (1918) была создана киностудия «Петроградский кинокомитет Союза Северных Коммун» (ныне — «Ленфильм» ).

Она была создана решением Наркомпроса на базе киноподотдела внешкольного отдела Государственной комиссии по просвещению. В том же году студия выпустила первый художественный фильм — «Уплотнение». Картина была снята режиссерами Александром Пантелеевым Донатом Пашковским и Анатолием Долиновым по сценарию наркома просвещения РСФСР Анатолия Луначарского

В 1934 году студия стала называться «Ленфильм». В 1975 году появилась ее эмблема — «Медный всадник», которая была создана художником Мариной Бологовской и оператором Эдгаром Штырцкобером.

Всего на «Ленфильме» снято более 1,5 тысяч игровых, документальных и телевизионных фильмов. Многие из них стали мировой киноклассикой: «Чапаев», «Дама с собачкой», «Гамлет», «Мой друг Иван Лапшин», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Влюблен по собственному желанию», «Молох», «Итальянец» и другие.

113 лет назад (1905) император Николай II подписал указ «Об укреплении начал веротерпимости».

Документ стал первым российским правовым актом XX века, призванный реформировать отношения между церковью и государством. Указ отменял ряд вероисповедных ограничений, в частности в отношении «раскольников».

Православным разрешалось менять своё вероисповедание, хотя переход в нехристианские вероисповедания не допускался.

546 лет назад (1472) в Московском Кремле был заложен Успенский собор.

Первый храм на месте современного был построен в начале XIV века. Это было первое каменное здание в Москве. За полтора столетия он сильного обветшал, и было принято решение его разобрать и построить заново.

Храм был построен итальянским архитектором Аристотелем Фиораванти, и в августе 1479 года освящён.

На протяжении шести столетий храм был государственным и культовым центром России. Здесь на Земском соборе в 1613 году царём был избран Михаил Федорович Романов . А начиная с Петра II, Успенский собор был местом коронации всех российских императоров. В храме возводили в сан епископов, митрополитов и патриархов, оглашали государственные акты, а также служили молебны перед военными походами и в честь побед.

70 лет назад (1948) основана Организация американских государств (ОАГ).

Боготе. Она была создана на базе Панамериканского союза, существовавшего с 1889 года. Решение об учреждении ОАГ было принято на 9-й межамериканской конференции, которая проходила в столице Колумбии

Сегодня эта старейшая региональная международная организация объединяет 34 государства Северной и Южной Америки.

229 лет назад (1789) состоялась церемония инаугурации первого президента США Джорджа Вашингтона

Она проходила в нью-йоркском Федерал-холле. Начало церемонии было ознаменовано артиллерийскими залпами и звоном церковных колоколов. После принесения присяги Вашингтон выступил с короткой речью, которая состояла из 135 слов.