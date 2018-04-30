Ловись, рыбка! Где поблизости закинуть удочку на майских

В этом году Первомай порадует нас сразу четырьмя выходными подряд. Многие горожане начали строить планы едва ли не за месяц: тут и дача, и долгие прогулки в парках, и субботники и, конечно, шашлыки на природе. Но есть те, кто предпочтет провести эти дни с удочкой на берегу.

Известно: время, проведенное на рыбалке, не идет в общий зачет жизни. Редакция портала Москва 24 желает своим читателям долгих лет и потому подготовила список нескольких водоемов, где можно бесплатно поудить рыбу.

Как ловить Рыбачить в России на территории водоемов общего пользования можно свободно и даже бесплатно. Есть, конечно, и платные пруды, где улов в буквальном смысле гарантирован, а к услугам рыбака — дополнительные удобства, такие как оборудованное костровое место, беседки и даже коптильни. Но не будем углубляться в философию рыбной ловли и выяснять, какой вид «более спортивен». Остановимся на бесплатных водоемах.

И в первую очередь важно узнать, какие ограничения действуют в это время, чтобы отдых не стал нарушением законодательства. Любой законопослушный рыбак сделает это еще дома, чтобы взять с собой необходимые снасти, отмечает председатель Военно-охотничьего общества военнослужащих и ветеранов военной службы Виктор Глушков

"Сейчас идет период нереста. То есть до 10 июня рыбу ловить можно, но с существенными ограничениями. Рыбалка разрешена только с берега: нельзя выходить в акваторию на лодке и даже заходить в воду самому. Кроме того, один человек может ловить только на одну удочку, а крючков на ней должно быть не больше двух. Категорически нельзя пользоваться спиннингом, любыми сетями и другими принадлежностями", — рассказывает он.

Также нельзя ловить рыбу в заповедниках, на предприятиях по разведению рыбы и на расстоянии менее 500 метров от мостов, шлюзов, плотин и других гидротехнических сооружений. Кроме того, в период нереста один человек может законно выловить не более пяти килограммов рыбы за сутки — все остальное уже будет считаться нарушением. Но в разрешенных пределах улов может быть очень разнообразным.

"На удочку сейчас можно поймать много разной рыбы: карась идет, подлещик, карп, щука. Вся рыба идет. И окунь, и жерех, и голавль, и, конечно, ерш. Может попасться также плотва, уклейка, лещ и судак", — заключает Глушков.

Добавим также, что автомобилисты должны будут оставить транспорт не ближе, чем в 200 метрах от кромки воды. К тому же, в регионе сейчас объявлен пожароопасный период, поэтому нельзя разжигать костры и готовить пойманную рыбу вне специально оборудованных площадок.

Где ловить Прелесть рыбалки в том, что свое место найдется и для тех, кто хочет уединения, отдыха от городской суеты, и для тех, кто не хочет отдаляться от цивилизации. Причем попытать рыбацкую удачу можно даже не выезжая за МКАД. Можно, например, покидать удочку в Серебряном Бору, Спасском затоне или Мневниковской пойме. Конечно, кого-то может смутить близость магистралей, а улов не обязательно оправдает ожидания. Но если главное — процесс, а не результат, это неплохой выбор.

Тем же, кого не пугают расстояния, остается лишь определиться, в каких водах они хотят удить рыбку: в быстрых речных или спокойных и величественных волнах одного из множества подмосковных водохранилищ.

Водохранилища: Химкинское; Клязьминское; Пироговское; Истринское.

Реки: Пахра; Вьюнка; Северка; Лопасня.