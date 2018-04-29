Соловецкий мятеж в 1668 году: как подавили бунт монахов

Летом 1668 года под стенами Соловецкого монастыря появился отряд стрельцов, 125 человек. Они выглядели растерянными: казалось, стрельцы и сами не понимают, для чего их привезли сюда. Среди жителей Соловков и братии появление небольшого военного отряда вызвало недоумение. Так началось уникальное в мировой истории событие, когда православная армия осаждала православный монастырь. Осада продлится восемь лет и войдет в историю под названием Соловецкого стояния.

Монастырь-крепость

Осады не было и в помыслах прибывших на остров. Разве можно осаждать крепость, гарнизон которой в семь раз превосходит числом твое войско? А в крепости находилось чуть больше семисот защитников. Из них половина — монахи, но не простые, а обученные ратному делу и порой даже более искусные, чем поморские и архангельские стрельцы. «Пушкарь старец Иларион, моряк, у медной дробовой пушки, а с ним на поворот мирских людей — 6 человек наймитов», — таков состав одного из отрядов гарнизона. Монастырь был одним из форпостов России на севере. Толщина стен у основания составляла 5-7 метров, высота — 8-11, а длина — чуть более километра. В арсенале святых отцов находилось 90 пушек, 900 пудов пороха и большие запасы ручного огренестрельного оружия.

Зачем осада?

Все началось в 1653 году, с неожиданно обрушившейся в Великий пост церковной реформой, затеянной патриархом Никоном. Вместе с паломниками до монастырской братии дополз слух о том, будто в московских церквях стали креститься не двумя, а тремя перстами. А в 1657-м нововведения коснулись и самого монастыря: от патриарха пришли новые служебные книги. Но иноки были осведомлены о реформе, знали и самого Никона, потому заперли еретические книги под замок, не читая.

Никон против Соловков

Отношения Никона с Соловецким монастырем начались задолго до его патриаршества. Еще в 1639 году он был изгнан отсюда, а, став через десять лет митрополитом Новгородским и Великолукским, принялся всячески притеснять оказавшуюся в его подчинении соловецкую братию. Докатился он и до откровенного грабежа: мало того, что «одолжил» из монастырской библиотеки несколько книг, заплатив лишь за одну, и присвоил себе подаренную Симеоном Бекбулатовичем монастырю золотую запонку с яхонтом и изумрудом, так еще и вывез в Москву останки митрополита Филиппа.

Архимандрит Никанор

Главным идеологом восстания явился популярный среди монахов старец Никанор. С его личностью связаны и истоки конфликта царя с Соловецким монастырем. Так совпало, что именно в 1653 году, когда появились первые признаки церковного раскола, скончался настоятель монастыря, и в новые настоятели братия выбрала Никанора. Однако в Москве не утвердили их решение и навязали игуменом Варфоломея. Об отношениях его с иноками свидетельствует хотя бы то, что те писали царю доносы на него, а в 1666 году и вовсе вспыхнул мятеж, направленный против игемена. Никанор же в 1653-м был назначен архимандритом Звенигородского монастыря и стал духовником самого царя Алексея Михайловича. Здесь он прослужил семь лет и в 1660 году из-за того, что не скрывал своего резкого неприятия церковной реформы, был возвращен на Соловки. В ходе мятежа 1666 года Варфоломей был низложен, а Никанор — избран на его место.

Переписка Соловецкого монастыря с Алексеем Михайловичем

Напряжение отношений между царем и братией нарастало постепенно. О нем можно судить по интонациям, содержащимся в переписке сторон. «Молимся за царя и его семью, готовы души свои за их царское величество положить», — уверяют царя монахи после восстания 1666 года. Единственное, о чем они просят — позволить им не отлучаться от «преданий святых отцов». А через год, в сентября 1667-го, они уже не стесняются ставить царю ультиматум: «Если ты, великий государь наш, помазанник Божий, нам в прежней, святыми отцами переданной, в старой вере быть не благоволишь и книги переменить изволишь, милости у тебя, государя, просим: помилуй нас, не вели, государь, больше к нам учителей присылать напрасно, понеже отнюдь не будем прежней своей православной веры переменять, и вели, государь, на нас свой меч прислать царский и от сего мятежного жития переселить нас в безмятежное и вечное житие!» Ответ царя в феврале 1668 года был еще более категоричным: он называл сторонников Никанора — раскольниками и предписал «соборных и рядовых старцев, которые святой соборной и апостольской церкви не противны и нам, великому государю, послушны» немедленно покинуть острова.

От слов к делам

От слов царь перешел к делам: посылал следователей для выяснения ситуации в монастыре, пытался увещевать раскольников, объявил Соловкам экономическую блокаду и отъял все их владения в пользу казны. Не исключено, что помимо стремления усмирить монахов им руководило также желание прибрать к рукам доходы монастыря. Тлевшая в течение восьми лет осада, как и предшествовавшие ей события, происходила как будто сама собой, помимо воли людей: стрельцы летом прибывали под стены крепости, пытались вразумить иноков, а к зиме возвращались на большую землю. За 8 лет сменилось три воеводы: первый, Волохов, делил власть и дрался с назначенным Москвой игуменом Иосифом. Второй, Иевлев, приведший с собой 500 казаков, побил скот, порвал рыболовные снасти, пожег строения вокруг монастыря, а затем приказал подчиненным рыть укрепления. Защитники крепости засыпали их плотным огнем, и перепуганные стрельцы и казаки пожаловались царю на воеводу. Иевлев подал в отставку, а на его место был назначен третий — стольник Иван Мещеринов.

Кровавая развязка

За годы осады около двухсот человек по разным причинам покинули монастырь. Многие считали недопустимой вооруженную борьбу. Но в крепость стекались беглые крестьяне, стрельцы, казаки. Поморы несмотря на царский запрет поставляли в монастырь продовольствие. В 1674 году братия приняла решение не молиться за царя-ирода. Архимандрит Никанор ходил с кадилом от пушки к пушке, кропил их святой водой, приговаривая: «Матушки галаночки, на вас де у нас надежда». Вялая борьба с монастырем и бесчисленные столкновения раскольников с никонианами, массовые самосожжения, зверские расправы противников друг с другом заставили царя проявить политическую волю. В декабре 1674-го он велит Мещеринову проявить рвение в борьбе с бунтовщиками и под страхом смерти велит не покидать острова. А в июне повторяет угрозу: «А есть ли ты вскоре к соловецкому монастырю на остров не пойдешь и промысл учнешь чинить нерадетельно, и тебе, Ивану, быть за то в смертной казни». И Мещеринов подойдет к расправе со всем рвением. Беглец из монастыря инок Феоктист укажет слабое место в оборонительных укреплениях. Ему сначала не поверят, но потом за неимением других средств борьбы решат воспользоваться советом — и снежной ночью 1 февраля возьмут крепость. А затем примутся чинить суд. Лидера бунтовщиков Самко Васильева казнят, бросят живьем замерзать Никанора, убьют еще 26 человек. Позже расправа постигнет и остальных. Из пятисот защитников крепости в живых останется только 14. А через неделю после подавления восстания умрет Алексей Михайлович.