Скандал: в чем обвинили Скриптонита, и что ответил рэпер?

В своем Instagram рэпер Скриптонит (27) поделился скриншотами с обвинениями от властей его родного города Павлодар

Делом в том, что во время концерта в Астане Скриптонит раскритиковал дороги в Павлодарской области, а также опроверг слухи о бесплатном концерте в Павлодаре. Артист отметил, что у местного аэропорта нет рукавов, и должны быть автобусы, которых нет уже года три. Также артист раскритиковал состояние трассы Павлодар — Астана и дорогу до его родного поселка Ленинский, на которой «нет ни одного фонаря».

Пресс-секретарь Байтенов заявил, что «руководство областного управления культуры связывалось с продюсером Скриптонита — Ольгой Агада», предложив приехать в Павлодар с бесплатным концертом, но та ответила, что у певца слишком плотный график.

На слова Скриптонита отреагировал и пресс-секретарь акима Павлодарской области Азамат Байтенов. «Скриптонит уже давно, наверное, не был в Павлодаре, он не знает, что там делается. Многие успешные павлодарцы стремятся что-то хорошее сделать для родного города — и детские площадки открывают, и оборудование родной школе покупают за свой счет. В основном павлодарцы — очень отзывчивые люди».

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Сркиптонит молчать не стал: «Во-первых: концертный директор / букинг-менеджер, а не продюсер. Продюсера у меня нет и никогда не было. Во-вторых: если вам (по вашим словам) дали ответ, тем более, как мы видим, якобы конкретный, то и незачем поднимать тему обо мне и нести чушь о том, что вы с кем-то ведете переговоры. В любом случае, предоставляйте скрины беседы с моим „продюсером“, если уже заявляете, что она была», — написал рэпер.

Казалось бы, скандал на этом должен был закончиться, но известный казахский режиссер и продюсер Алтынбек Рахметов тоже раскритиковал рэпера: «То, что он делает — это не искусство».

Ждем ответной реакции!

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