В Волгограде реконструкторы вновь взяли штурмом Берлин

Взрывы пиротехники, орудийные залпы и тяжелая бронетехника, ведущая ожесточенные бои на узких немецких улочках, — так сегодня на глазах сотен волгоградцев прошел военно-исторический фестиваль «От Сталинграда до Берлина».

Местом проведения фестиваля и реконструкции вновь были выбраны развалины фабрики «Динамо» в Красноармейском районе, где сохранились старые, дореволюционные немецкие корпуса. Двадцать лет назад в этих зданиях шили форму для милиции и вневедомственной охраны, а сегодня они стали декорациями и изображают предместья Берлина.

— Уже пятый раз мы проводим реконструкцию боев за Берлин здесь, в Старой Сарепте, — рассказал V1.ru руководитель военно-исторического клуба «Пехотинец» Антон Артамонов, — Это все-таки немецкая архитектура, и зритель чувствует атмосферу настоящих немецких улиц. Эти корпуса на самом деле построены не русскими руками и в другом стиле. Поэтому ощущение, что действие происходит в немецкой столице, только добавляет убедительности нашей реконструкции.

Тыкать и копать

За несколько часов до начала «штурма» на площадке у завода начали работать интерактивные выставки. Каждый гость фестиваля — и юный, и в возрасте — мог подержать в руках винтовки и карабины Красной армии и вермахта, узнать правила оказания первой помощи в полевых медсанбатах и попробовать на время найти все мины на огороженном участке.

— Казалось, что это то же самое, что «Сапёр» на офисном компьютере. Бери щуп и быстро-быстро тыкай в землю, — смеется гость фестиваля Александр Щуров , — Сам я постеснялся играть, а вот мой семилетний сын на полном серьезе начал искать «мины». Так с него десять потов сошло. Он на самом деле переживал и очень ответственно отнесся к поиску. За минуту нашел мины, отметил флажками и получил грамоту: «Мастер тыкать и копать». Вы не представляете, как рад и горд этой грамотой мой мальчишка.

Берлин должен быть взят

Санитарка, в аккуратно подогнанной немецкой форме подгоняет колонную мирных жителей Берлина. Женщины и дети катят старый велосипед, тяжело несут настоящий трофейный чемодан с металлическими уголками. Видя его, зрители сразу охают: «И у меня был такой дома». Тем временем на оцепленной полицией площадке начинается реконструкция уличного боя.

— Каждый год у нас в реконструкции участвует разная техника. В этот раз не получилось с Т-34-85, — говорит Антон Артамонов, — Одна из знакомых всем по фильмам и кинохронике боевых машин колесит сейчас по Астраханской, Саратовской и Волгоградской области на «Военном эшелоне». Вторая Т-34-85 вовсю готовится к предстоящему параду Победы на площади Павших Борцов.

Но пожаловаться на недостаток техники зрители сегодня не могли. Дождавшись ухода беженцев на безопасное расстояние, на площадку выехала созданная «Пехотинцами» немецкая самоходка Мarder. Навстречу уже выруливала по ограниченному пространству «полуторка» с передовыми советскими частями. Скоротечная перестрелка. И вражеская боевая машина уже переходит в руки наших солдат. Переодетые в форму танкистов реконструкторы занимают места за рычагами захваченной машины, а навстречу им выруливает уже новый враг.

— Сегодня у нас участвовало две немецкие самоходки, одну из которых наши солдаты захватывают во время боя, — говорит Антон Артамонов — В конце войны очень часто танковые экипажи занимали трофейную технику, создавая подразделения на «Пантерах», «Тиграх», Т-3 и других машинах.

Безостановочно стреляя холостыми в сторону врага, советские солдаты и офицеры захватывают площадку перед заводским корпусом. Ожесточенно сопротивляются немцы и перешедший на сторону врага казак. Оглушительно грохочет полевая пушка и самоходка. Упитанный немецкий солдат пытается подбить бронетехнику «фаустпатроном», но болванка, выброшенная из ствола пиротехническим зарядом, отлетает от самоходки, не в силах пробить железный лист. К радости детей и взрослых, перед ними начинается жестокая рукопашная схватка.

— Традиционно к нам приехали гости из двух клубов Воронежа, которые не пропускают ни одной нашей реконструкции, — рассказывает Антон Артамонов. — К майским праздникам в России проходит все больше и больше мероприятий, и наши коллеги в основном все уже задействованы. Поэтому уличные бои за Берлин показывали сегодня около 60 человек.

Бой закончен. Робким беженцам впервые раздают кашу из подоспевшей полевой кухни. Быстро и гуманно расстреливается взятый в плен «власовец» и попавший под горячую руку немец. Развевается красное знамя над самоходкой, а зрители спешат сделать селфи и собрать стреляные гильзы. Завод «Динамо» вновь взят. И из динамиков оглушительно звучит: «С наступающим днём Победы, товарищи!»