На страже продовольственной безопасности

В честь своего 100-летнего юбилея Нижегородская сельскохозяйственная академия открыла двери для своих друзей, чтобы рассказать о своих самых интересных и передовых исследованиях и достижениях. Побывала в кузнице кадров для села и корреспондент «В городе N».

В одном из залов академии специально к юбилею была устроена выставка, где можно было узнать о достижениях и направлениях работы научных школ. Всего их в академии 8.

Наше внимание сразу привлек светящийся объект, похожий на аквариум. Внутри его оказались пророщенные зерна.

«В этом устройстве происходит ускоренный процесс прорастания семян. Никаких удобрения при этом не используется — только водяной парк и свет. Ростки очень полезны для человека», — рассказала нам декан факультета перерабатывающих технологий Наталья Назарова

Рядом с чудо-устройством мы заметили аппетитные продукты — мультизлаковый хлеб, куриные рулетики, творожные десерты. Рецепты и технологии производства этих кулинарных шедевров были разработаны учеными факультета перерабатывающих технологий.

«Для изготовления продуктов было использовано исключительно натуральное сырье. Мясные продукты обогащены растительными компонентами, например клюквой и черносливом. На отдельные изделия уже имеются патенты. Возможно, совсем скоро мы увидим их на прилавках магазинов», — отметила Назарова.

С выставки мы перемещаемся в лабораторию. Здесь нам презентуют современнейший микроскоп.

«Лаборатория открылась в сентябре прошлого года, она оснащена лазерным микроскопом, которого больше нет ни в одном аграрном вузе страны. Он позволяет исследовать клетку в режиме реального времени без дополнительной модификаций, без нарушения целостности мембраны», — рассказала Марина Иващенко , доцент кафедры физиологии и биохимии животных.

С помощью современного оборудования ученые могут с максимальной эффективностью работать над исследованиями репродуктивных качество животных.

«Актуальной проблемой остается оценка морфологических свойств репродуктивных клеток. Нарушение морфологии клетки связано с нарушением ее ДНК. Решив эту проблему, мы планируем создать комплексную программу по улучшению мясного скотоводства путем искусственного осеменения. Кроме того, с помощью такого микроскопа можно детально изучить действие веществ на клетку», — отметила Иващенко.

Также на кафедре изучают механизмы действия биологически активных продуктов пчеловодства.

По мнению ученого, продукты пчеловодства еще не заняли должного места в качестве лекарственных средств, так как еще недостаточно изучены их влияние на клетку. Этим и планируют заняться на кафедре сельскохозяйственной академии.

Сейчас очень много усилий ученых Селськохозяйственной академии брошено на то, чтобы помочь стране отказаться от импортного посадочного материала в полозу отечественного.

«Нужно уходить от зависимости, так как велика вероятность занести болезнь или сорняки от импортных саженцев очень высока. Сейчас на базе академии оборудуется лаборатория для производства оздоровленного посадочного материала», — рассказала нам проректор Нижегородской сельскохозяйственной академии Елена Дабахова.

В частности, в академии активно ведется работа по разработке сортов жимолости. Уже заявлено на сортоиспытание четыре сорта: «Нижегородский десерт», «Подарок авгрофаку», «Алишер», «Медвежонок» и «Татьяна». Все это десертные сорта, с уникальными вкусовыми качествами.

Кроме того, вместе с кировским селекционным центром ученые нижегородской академии занимаются селекцией картофеля. Также кипит работа по разработке эффективных систем кормления и разведения сельскохозяйственных животных. Особое внимание уделяется разработкам новых ветеринарных препаратов. Большую актуальность сейчас имеют разработки в сфере восстановления земель, которые были загрязнены вследствие техногенного воздействия.

Как рассказал ректор высшего учебного заведения Александр Самоделкин, за последние два года академия заключила с инвесторами несколько десятков соглашений о сотрудничестве, которые касаются и кадров и технологий.

Перечислять направления работы Нижегородской сельскохозяйственно академии можно еще долго. Самое ценное то, что спустя 100 лет после ее образования, ее сотрудники продолжают заботиться о продовольственной безопасности не только Нижегородской области , но и страны.

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