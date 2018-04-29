Минобороны РФ показало изрешеченные «новые, хорошие и умные» американские ракеты

Не так часто Министерство обороны России устраивает выставки. Учения — да. Парад — да. Даже военно-спортивные соревнования — да. Но вот выставки — это большая редкость. Как-то не любят это дело в нашем военном ведомстве. А вот пришлось.

25 апреля как раз на такое мероприятие пригласили журналистов — показать изрешеченные ракеты неприятеля, те самые — «новые, хорошие и умные» — которыми в Twitter бахвалился Трамп. Теперь этот оружейный мусор с сохранившимися серийными номерами и маркировкой производителя выглядит старым, плохим и глупым. Все подобрали в Сирии после позорной и бессмысленной ракетной атаки Америки, Англии Франции в отместку за мнимую химическую атаку под Дамаском

Поскольку вообще никакого заражения в местах попадания неприятельских ракет не произошло, то, значит, и стреляли впустую. Признать это американцам, англичанам и французам трудно. Они просто никак отсутствие заражения после ракетной атаки не комментируют, отказываются и лишь самодовольно повторяют, что стреляли куда надо и везде попали.

Но ведь каждый, кто хоть раз стрелял по мишени хотя бы из духовушки, даже просто в тире где-нибудь в парке, знает, что после огня всегда любопытно снять бумажную мишень и элементарно посчитать в ней дырки, посмотреть, сколько в яблочко, сколько рядом, сколько в «молоко», а скольких пуль и вообще «ушли»: как говорится, попал, да мимо. То же и с ракетами. Заявленные американцами мишени в Минобороны России изучили внимательно. На местности. Интересно же.

"Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации проведен детальный анализ результатов ударов. Собранные фрагменты ракет, изучение воронок от разрывов и характер разрушений объектов позволяет сделать вывод, что из 105 заявленных попаданий в районе целей зафиксировано не более 22 из них", — заявил Сергей Рудской.

Рудской говорит не о попадании по целям, а о попадании «в районе целей». А там разрушенными-то оказались в основном какие-то случайные хозяйственные постройки, не имеющие к сирийским военным никакого отношения. Попали, как говорится, в «молоко».

Представитель Пентагона Эрик Паон все равно настаивает на точности стрельбы, а российские выкладки называет «кампанией по дезинформации». Вроде взрослый дядя, а капризничает. Ему дырки в боках американских ракет показывают, а он продолжает все отрицать.

Большие американские генералы за этим Эриком Паоном прячутся. А сам Дональд Трамп лишь туманно сообщает, что позвонил кому-то (кому, интересно?), а на том конце провода ему сказали, что, мол, все ракеты долетели по адресу, ни одной сирийцы не сбили. Вот Трампа тот телефонный звонок и сделал счастливым.

Кстати, у Трампа скоро день рождения. Еще есть время хотя бы часть собранного мусора ссыпать в мешок и почтой отправить в Белый дом в качестве подарка. Ведь всегда наиболее ценны те, что познавательны, те, что обогащают внутреннюю картину мира. Вот разложил бы Трамп эти «сувениры» на столе и пригласил бы ту же компанию вместе со своим любимцем Джоном Болтоном и генералами на передвижную выставку от Минобороны России. Думаю, и американским коллегам-журналистам потом было бы очень интересно глянуть на экспонаты. А отправить есть что.

"Фрагменты крылатых ракет, обнаруженные в указанных районах перехвата, имеют характерные пробоины от поражающих элементов зенитных управляемых ракет. На узлах и агрегатах есть отметки с серийными номерами, датами и фирмами-изготовителями и другие данные. Специалисты смогут без труда идентифицировать принадлежность этих фрагментов. Отдельные из них вы можете наблюдать на представленной экспозиции", — рассказал Сергей Рудской.

Впрочем, часть их вроде как «умных» ракет упала, не долетев до целей, даже и не разорвавшись. Такие тоже показывали журналистам. Эти в Америку отправлять вряд ли стоит. Москве такие экспонаты нужнее.

"Часть ракет не достигла объектов поражения, по всей видимости, из-за технических неполадок, создав угрозу разрушения гражданских объектов и гибели мирных жителей. Две из них, в том числе крылатая ракета «Томагавк» и авиационная высокоточная ракета, доставлены в Москву", — сказал Рудской.

Важный момент. Тройственная ракетная агрессия была успешна отражена исключительно сирийцами без участия наших офицеров. По договоренности с США ракеты в зону ответственности российских ПВО на залетали. Здесь все по-честному. Но интересно другое: сирийцы оборонялись преимущественно старым советским оружием.

"Хочу отметить, что большая часть высокоточного оружия была уничтожена советскими комплексами ПВО разработки сорокалетней давности. Это С-125, «Оса» и «Квадрат», — пояснил Рудской.

Вот, собственно, и вся картина. Остается напомнить, что жертв у той ракетной атаки в Сирии не было. Военная техника тоже вся уцелела. ПВО Сирии после полученного опыта станет значительно крепче.

Но даже после выставки в Минобороны с боковыми дырками в американских ракетах и даже после того, как военкор ВГТРК Евгений Поддубный разыскал живых сирийцев, которых вынудили участвовать в постановочных съемках, изображая из себя жертв химической атаки в сирийском городе Дума близ Дамаска, на Западе все равно дуют в свою дуду. Я имею в виду прежде всего политиков, военных и журналистов. Такое впечатление, что им важнее не продырявленное железо в своей грубой натуре и не живые свидетели, а фейковые ролики в Интернете. На предъявленное их дырявое железо представитель Пентагона Эрик Паон говорит: «Абсурд!». А живых сирийцев, которые приехали в штаб-квартиру Организации по запрещению химоружия в Гааге , британский посол в ОЗХО Питер Уилсон называет «маскарадом» и демонстративно отказывается их даже слушать, мол, «ОЗХО — это не театр».