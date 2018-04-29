«Аталанта», «СПАЛ 2013» и «Сампдория» добились побед

Италии завершились некоторые матчи 35-го тура.

"Аталанта" была сильнее «Дженоа» (3:1) и не пустила «Милан» на шестое место. С таким же результатом «СПАЛ 2013» победил в игре с «Вероной». Новичок покинул зону вылета, куда переместилась другая веронская команда, «Кьево».

Также отметим ничью 3:3 в матче «Беневенто» — «Удинезе».

Протокол игры

Аталанта

Дженоа

(1:0) Musa Barrow 16'

(2:0) Кристанте Бриан 22'

81' Велозу Мигель (3:1)

29 апреля. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия» (Бергамо).

Протокол игры

СПАЛ 2013

(1:0) Валоти Матиа 13'

90' Куртич Ясмин (1:3)

29 апреля. Стадион «Марк-Антонио Бентегоди» (Верона).

Протокол игры

Сампдория

Кальяри

(2:0) Квальярелла Фабио 26'

Запасные: Коссу Андреа • Джаннетти Никколо • Ликояннис Хараламбос • Рафаэл Биттенкур • Кроста Лука • Хан Кван Сон • Калигара Фабрицио

Протокол игры

Беневенто

Удинезе

(1:1) Виола Николас 23'

(2:1) Кода Массимо 76'

79' Ласанья Кевин (2:3)

(3:3) Санья Бакари 90'

Бриньоли Альберто • Санья Бакари • Джимсити Берат • Тошка Алин • Венути Лоренцо 12' • Катальди Данило 27' 57' • Раньери Сандро • Виола Николас • Бриньола Энрико 66' 90' (Гьямфи Брайт (90') • Йемелло Пьетро 58' (Париджини Витторио (58') • Джуричич Филип 35' (Кода Массимо (35')

Запасные: Пуджиони Кристиан • Летиция Гаэтано • Дель Пинто Лоренцо • Биллонг Жан-Клод • Вольпичелли Джованни • Christian Rutjens

Бицарри Альбано • Стрюгер-Ларсен Йенс • Данило Ларанжера • Каэтано Самир • Видмер Сильван 77' ( Дзампано Франческо (77') • Барак Антонин 46' (Де Пауль Родриго (46') • Бехрами Валон 48' • Фофана Секо • Пеццелла Джузеппе 75' • Балич Андрия 64' • Ласанья Кевин 82' (Перица Стипе (82')

Запасные: Лопес Макси • Халльфредссон Эмиль • Нюйтинк Брэм • Скуффет Симоне • Аднан Али • Понтиссо Симоне • Ингельссон Сванте • Борселлини Давиде

29 апреля. Стадион «Чиро Вигорито» (Беневенто).