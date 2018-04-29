«Аталанта», «СПАЛ 2013» и «Сампдория» добились побед 

В Италии завершились некоторые матчи 35-го тура.
"Аталанта" была сильнее «Дженоа» (3:1) и не пустила «Милан» на шестое место. С таким же результатом «СПАЛ 2013» победил в игре с «Вероной». Новичок покинул зону вылета, куда переместилась другая веронская команда, «Кьево».
Также отметим ничью 3:3 в матче «Беневенто» — «Удинезе».
Протокол игры
Аталанта
Дженоа
(1:0) Musa Barrow 16'
(2:0) Кристанте Бриан 22'
(3:0) Иличич Йосип 74'
81' Велозу Мигель (3:1)
Бериша Этрит • Толой Рафаэл • Кальдара Маттиа 80' • Мазиелло Андреа • Кастань Тимоти 42' 54' (Хатебур Ханс (54') • Де Рон Мартен • Фройлер Ремо 71' • Госенс Робин • Кристанте Бриан 87' (Паломино Хосе (87') • Musa Barrow 60' (Иличич Йосип (60') • Гомес Алехандро
Запасные: Росси Франческо • Корнелиус Андреас • Петанья Андреа • Хаас Николас • Голлини Пьерлуиджи • Манчини Джанлука
Перин Маттиа • Бираски Давиде • Россеттини Лука 9' • Жуканович Эрвин • Лазович Дарко • Хильемарк Оскар • Бесса Даниэль 46' (Велозу Мигель (46') • Бертолаччи Андреа • Мильоре Франческо 46' (Пандев Горан (46') • Медейруш Юри 54' (Росси Джузеппе (54') • Лападула Джанлука
Запасные: Адель Таарабт • Ригони Лука • Ламанна Эугенио • Рози Алеандро • Кофи Исаак • Галабинов Андрей • Зима Лукаш • Омеонга Стефан • Эль-Ямик Джавад
29 апреля. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия» (Бергамо).
Протокол игры
СПАЛ 2013
(1:0) Валоти Матиа 13'
45' Фарес Мохамед (1:1)
72' Фелипе Диас (1:2)
90' Куртич Ясмин (1:3)
Николас Давид • Феррари Алекс • Караччоло Антонио 54' • Вукович Ягош • Фарес Мохамед • Ромуло Соуза • Валоти Матиа 50' (Фоссати Марко (50') • Кальвано Симоне 72' (Seung-Woo Lee (72' 86') • Матос Ридер 62' (Верде Даниэле (62') • Черчи Алессио • Петкович Бруно
Запасные: Коппола Фердинандо • Эрто Томас • Супрайен Самуэль • Сильвестри Марко • Роландо Ааронс • Феличоли Джанфилиппо • Тупта Любомир • Беарцотти Энрико • Данци Андреа
Гомис Альфред • Ционек Тьяго 56' • Викари Франческо 23' • Фелипе Диас • Лаццари Мануэль 12' (Коста Филиппо (12') • Грасси Альберто • Луис Эвертон 34' • Куртич Ясмин • Матьелло Федерико • Антенуччи Мирко • Флоккари Сержио 69' (Палоски Альберто (69')
Запасные: Скьяттарелла Паскуале • Драме Букари • Скьявон Эрос • Конате Па • Бонаццоли Федерико • Витале Маттиа • Маркеджани Габриэле • Полуцци Джакомо • Шимич Лоренцо
29 апреля. Стадион «Марк-Антонио Бентегоди» (Верона).
Протокол игры
Сампдория
Кальяри
(1:0) Прает Деннис 7'
(2:0) Квальярелла Фабио 26'
(3:0) Ковнацки Давид 45'
49' Паволетти Леонардо (3:1)
(4:1) Рамирес Гастон 87'
Вивиано Эмильяно • Берешиньски Бартош • Сильвестре Матиас • Андерсен Йоаким • Сала Джакопо • Баррето Эдгар 80' (Верре Валерио (80') • Торрейра Лукас 88' (Капецци Леонардо (88') • Линетти Кароль 39' • Прает Деннис • Квальярелла Фабио 47' (Рамирес Гастон (47') • Ковнацки Давид
Запасные: Стринич Иван • Реджини Васко • Белек Вид • Феррари Джанмарко • Стиепович Огнен • Крапикас Титас
Краньо Алессио • Пизакане Фабио 31' 33' (Фариас Диего (33' 37') • Чеппители Лука • Кастан Леандро 45' 46' (Андреолли Марко (46') • Фараго Паоло • Ионице Артур 56' 80' (Дейола Алессандро (80') • Барелла Николо • Чигарини Лука 19' 77' • Падоин Симоне 82' • Сау Марко • Паволетти Леонардо
Запасные: Коссу Андреа • Джаннетти Никколо • Ликояннис Хараламбос • Рафаэл Биттенкур • Кроста Лука • Хан Кван Сон • Калигара Фабрицио
29 апреля. Стадион "Луиджи Феррарис".
Протокол игры
Беневенто
Удинезе
13' Видмер Сильван (0:1)
(1:1) Виола Николас 23'
(2:1) Кода Массимо 76'
78' Ласанья Кевин (2:2)
79' Ласанья Кевин (2:3)
(3:3) Санья Бакари 90'
Бриньоли Альберто • Санья Бакари • Джимсити Берат • Тошка Алин • Венути Лоренцо 12' • Катальди Данило 27' 57' • Раньери Сандро • Виола Николас • Бриньола Энрико 66' 90' (Гьямфи Брайт (90') • Йемелло Пьетро 58' (Париджини Витторио (58') • Джуричич Филип 35' (Кода Массимо (35')
Запасные: Пуджиони Кристиан • Летиция Гаэтано • Дель Пинто Лоренцо • Биллонг Жан-Клод • Вольпичелли Джованни • Christian Rutjens
Бицарри Альбано • Стрюгер-Ларсен Йенс • Данило Ларанжера • Каэтано Самир • Видмер Сильван 77' (Дзампано Франческо (77') • Барак Антонин 46' (Де Пауль Родриго (46') • Бехрами Валон 48' • Фофана Секо • Пеццелла Джузеппе 75' • Балич Андрия 64' • Ласанья Кевин 82' (Перица Стипе (82')
Запасные: Лопес Макси • Халльфредссон Эмиль • Нюйтинк Брэм • Скуффет Симоне • Аднан Али • Понтиссо Симоне • Ингельссон Сванте • Борселлини Давиде
29 апреля. Стадион «Чиро Вигорито» (Беневенто).