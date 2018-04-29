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На Северном флоте прошли строевые смотры парадных расчётов
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На Северном флоте прошли строевые смотры парадных расчётов 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Форму одежды, внешний вид и строевые навыки участников парада проверили заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Виктор Соколов и командир армейского корпуса Северного флота генерал-майор Дмитрий Краев.
На территории воинских частей Северного флота в Мурманске и Североморске, где проходит подготовка военнослужащих к Параду Победы, состоялись строевые смотры.
Форму одежды, внешний вид и строевые навыки участников парада проверили заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Виктор Соколов и командир армейского корпуса Северного флота генерал-майор Дмитрий Краев.
В честь 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов военные парады состоятся в городе-герое Мурманске и городе Североморске. В них примут участие более 1500 военнослужащих Северного флота, сотрудников силовых структур, ДОСААФ России, а также нахимовцы, кадеты и юнармейцы. Второй год подряд в составе парадных колонн пройдут женщины-военнослужащие.
Откроет шествие пеших колонн в Мурманске рота барабанщиков, подготовленных из воспитанников Мурманского нахимовского училища, которые впервые будут участвовать в военном параде. Также особенностью парада станет участие исторических взводов и военных реконструкторов, одетых в историческую форму бойцов Красной Армии.
В состав механизированной колонны войдёт восстановленная на Северном флоте историческая бронетехника и современные образцы военной и специальной техники: танки Т-72Б3, береговые ракетные комплексы «Бастион», зенитные ракетные комплексы С-400 и другие.
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