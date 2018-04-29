«157 потерпевших — теперь бомжи»: на площади Обороны прошел митинг обманутых дольщиков

Сегодня на площади Обороны прошел пикет обманутых дольщиков, которые 3 года назад вложили свои деньги в строительство дома в квадрате улиц Стачек, Старых Большевиков, Войкова, Фрезеровщиков.

— Мы требуем, чтобы губернатор нам помог, — рассказала E1.RU Марина Петрова . — Нас 157 человек, мы вложили свои деньги в несуществующую девятиэтажку. Воробьев собрал деньги на этот дом, и мы четвертый год воюем. Но под этот случай нет закона, и мы требуем, чтобы этот закон был.

Марина Петрова рассказала, что в начале апреля дольщики встречались с Евгением Куйвашевым

— Губернатор обещал, что после майских праздников будет встреча с его заместителем Тунгусовым. Если они не собираются в рамках своих полномочий нам помочь, мы пойдем в Верховный суд, — говорит Марина. — Потому что суд нас признал денежными кредиторами, мы вкладывали деньги в строительство. Было бы проще, если бы губернатор включил нас в реестр обманутых дольщиков.