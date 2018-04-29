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«157 потерпевших — теперь бомжи»: на площади Обороны прошел митинг обманутых дольщиков
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«157 потерпевших — теперь бомжи»: на площади Обороны прошел митинг обманутых дольщиков 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Сегодня на площади Обороны прошел пикет обманутых дольщиков, которые 3 года назад вложили свои деньги в строительство дома в квадрате улиц Стачек, Старых Большевиков, Войкова, Фрезеровщиков.
— Мы требуем, чтобы губернатор нам помог, — рассказала E1.RU Марина Петрова. — Нас 157 человек, мы вложили свои деньги в несуществующую девятиэтажку. Воробьев собрал деньги на этот дом, и мы четвертый год воюем. Но под этот случай нет закона, и мы требуем, чтобы этот закон был.
Марина Петрова рассказала, что в начале апреля дольщики встречались с Евгением Куйвашевым.
— Губернатор обещал, что после майских праздников будет встреча с его заместителем Тунгусовым. Если они не собираются в рамках своих полномочий нам помочь, мы пойдем в Верховный суд, — говорит Марина. — Потому что суд нас признал денежными кредиторами, мы вкладывали деньги в строительство. Было бы проще, если бы губернатор включил нас в реестр обманутых дольщиков.
Еще до выборов президента в Екатеринбурге обманутые дольщики ЖК «Кольцовский дворик», ЖК «Щербакова», тоже пострадавшие от рук недобросовестного застройщика Владимира Воробьёва, пришли в предвыборный штаб Путина с чёрными шариками. По замыслу акции, шарики означали траур и отчаяние. В штабе люди написали очередную жалобу на имя президента.
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