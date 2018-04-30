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Стало известно о задержании стрелявших в туапсинского депутата Артура Подольского
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Стало известно о задержании стрелявших в туапсинского депутата Артура Подольского 

РИА «ФедералПресс» 40 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Туапсе были задержаны подозреваемые в покушении на депутата Артура Подольского. Согласно появившейся оперативной информации, предполагаемые преступники причастны к ряду других тяжких преступлений, в том числе разбоям, вымогательствам и убийствам.
Подозреваемые были задержаны в Туапсинском районе вчера, 29 апреля. При них было найдено несколько единиц огнестрельного оружия, в том числе и автоматического. По предварительным данным, покушение на депутата было связано с бизнес интересами, а не политической деятельностью, как сообщалось ранее.
По данным источников знакомых с ситуацией, поделившихся эксклюзивной информацией с «ФедералПресс», причиной покушения могла стать борьба за контроль береговой линии в Туапсинском районе, к участникам которой может иметь отношение Артур Подольский.
Покушение произошло 19 марта в поселке Ольгинка Туапсинского района. Артур Подольский на своем автомобиле марки Audi ехал к себе домой. В какой-то момент машина замедлила ход и в этот момент неизвестный произвел несколько выстрелов. Две пули попали в депутата, но он сумел самостоятельно покинуть место происшествия.
По имеющейся информации, Артур Подольский может являться сыном известного в криминальных кругах Вальтера Арутюняна, который был застрелен в 2013 году. Убийство «Вальтера» эксперты связывали с переделом сфер влияния после ареста анапского криминального авторитета, депутата Законодательного Собрания Кубани Сергея Зиринова.
Второй сын «Вальтера», брат Артура Подольского, Тимур также пережил несколько покушений. Летом 2016 года неизвестные открыли огонь по его автомобилю. В результате покушения, его супруга Алана Кучиева погибла на месте. Тимур Подольский получил несколько ранений, но выжил. Уже в декабре 2017 года по сыну «Вальтера» стреляли снова, но несмотря на полученные тяжелые ранения, но также остался жив.
Артур Подольский родился в Магаданской области. Народный избранник учредил и возглавил туапсинскую Федерацию бокса. Некоторые связывают подобные организации с построением и контролем криминальной среды, однако, прямых доказательств такой связи — нет. Депутат владеет несколькими компаниями, в том числе по строительству домов и по вывозу коммунальных отходов. Получил должность заместителя председателя комитета по вопросам предпринимательства, малого и среднего бизнеса.
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