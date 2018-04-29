Андрей Травников определил направления развития Линева

Первым в программе работы главы региона в Искитимском районе был визит на «Энергопром-НовЭЗ», крупнейший в России электродный завод Группы «ЭНЕРГОПРОМ». Андрей Травников посетил музей завода, где познакомился с историей создания предприятия, затем побывал в цехе механической обработки электродной продукции. Здесь Андрей Александрович встретился с работниками предприятия и ответил на актуальные вопросы о развитии региона.

Врио губернатора говорил о том, что Новосибирск Новосибирская область должны стать лидирующей территорией за Уралом по условиям для ведения бизнеса, для развития человека, агломерации. И подчеркнул, что, безусловно, опорой станет традиционное производство, уже существующие предприятия, такие, как электродный завод.

«По некоторым видам продукции почти половина мирового рынка — это продукция Новосибирского электродного завода , который расположен здесь, в Линево. И планы по развитию производства, увеличению объемов производства достаточно уверенные и хорошие, — отметил Андрей Травников. — Я посмотрел, на предприятии активно внедряются современные методы управления. Серьезное внимание уделяется вопросам техники безопасности, созданию бытовых условий. И такой передовой опыт будем передавать на те предприятия, которые вновь создаются или развиваются в нашем регионе».

В этот воскресный день в рабочем поселке Линево проходила областная оптово-розничная зональная ярмарка «Искитимская».

Глава региона принял участие в открытии мероприятия. Приветствуя участников и гостей ярмарки, Андрей Травников напомнил, что уже 15 лет в Новосибирской области ежегодно проходит 11 районных и межрайонных ярмарок, но «Искитимская» — первая.

«Уже могу отметить, что ярмарка этого года проходит успешно, более 230 участников, 12 муниципальных районов и городов Новосибирской области направили сюда своих представителей, своих производителей. Как мне сообщили, с утра уже более семи тысяч искитимцев и гостей, покупателей, прошли по территории ярмарки, думаю, за весь день их будет десятки тысяч», — сказал Андрей Травников. Врио губернатора прошелся по торговым рядам, познакомился с участниками ярмарки, с продукцией, представленной районами области.

В плане поездки руководителя региона также было знакомство с благоустройством парковой зоны по программе «Формирование комфортной городской среды» в парке отдыха. Глава рабочего поселка Линево Яков Ландайс показал, что уже сделано на этом объекте, а так же рассказал о планах на текущий год: строительство фонтана, сцены, посадка деревьев, оборудование горки. По просьбе ветеранов поселка продолжением парка станет аллея Боевой Славы. Эскизный проект этой территории уже готов. Яков Яковлевич обратился к руководителю региона с просьбой поддержать идею строительства Дома культуры в поселке. Место под него выбрано недалеко от парка. Андрей Травников посоветовал уже сейчас оформить земельный участок, посмотреть документацию и выбрать проект, не дожидаясь, когда министерство культуры выделит деньги на строительство.

Как отметил глава региона, основное направление развития Линева — экономическое. На территории поселка при поддержке правительства РФ создана площадка с особым режимом — территория опережающего развития. Это позволяет предоставлять налоговые льготы, достаточно существенные преференции будущим инвесторам, резидентам этой площадки. «И первые такие резиденты есть, которые, мы надеемся, приступят в этом году к строительству своего производства, — сказал Андрей Травников. — Уже набран пакет инвест-проектов на миллиард восемьсот тысяч рублей. Плюс это средства федерального регионального бюджета, которые будут направлены на благоустройство рабочего поселка Линево. Линево уже участвует в федеральных программах благоустройства малых городов: „Парки малых городов“, „Комфортная городская среда“, „Безопасные качественные дороги“. В этом году будет продолжено благоустройство и строительство парка. На эти средства из всех бюджетов запланировано 18 млн рублей. Самое главное — своевременно и качественно их реализовать. Вот основные направления развития — создание новых предприятий, создание новых рабочих мест, создание комфортных условий для проживания здесь как сегодняшних жителей Линева, так и, вполне возможно, будущих, которые приедут работать на новых предприятиях».

Кроме того, в этот день руководитель региона ознакомился с ходом строительных работ на строительной площадке птицефабрики «Улыбинская» на территории Чернореченского сельсовета и посетил животноводческую ферму ИП «Н. В. Демченко».

В заключение встречи Андрей Травников вручил Наталье Владимировне Демченко благодарственное письмо Губернатора Новосибирской области за вклад в развитие агропромышленного комплекса Новосибирской области и памятный сувенир — наручные часы с гравировкой.