В США заверили подлинность редкой золотой монеты, которую владелец считал подделкой

НЬЮ-ЙОРК , 29 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин /. Американская золотая пятидолларовая монета 1854 года, которую владелец считал искусной подделкой, оказалась подлинной и может быть продана за миллионы долларов. Об этом сообщила Нумизматическая гарантийная корпорация США , проводившая оценку раритета, известного под названием Liberty Head Half Eagle.

"Обнаружить такую монету — это все равно что найти картину Пикассо на блошином рынке. Такая находка делается раз в жизни, это образец одной из величайших американских монет, о котором до сих пор никто не знал, и который сохранился до наших дней", — подчеркнул председатель корпорации Марк Сальцберг.

"Владельцем этой монеты является давний житель Новой Англии , который желает сохранять анонимность. Он был поражен, когда мы уведомили его, что он владеет подлинной, редчайшей монетой, стоящей многие миллионы долларов. Он показывал ее нескольким коллекционерам и дилерам на недавней нумизматической выставке, однако там ему все заявили, что это подделка, так как до сих пор было известно лишь о трех сохранившихся образцах пятидолларовой золотой монеты 1854 года выпуска", — пояснил Сальцберг.