В США заверили подлинность редкой золотой монеты, которую владелец считал подделкой 

НЬЮ-ЙОРК, 29 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американская золотая пятидолларовая монета 1854 года, которую владелец считал искусной подделкой, оказалась подлинной и может быть продана за миллионы долларов. Об этом сообщила Нумизматическая гарантийная корпорация США, проводившая оценку раритета, известного под названием Liberty Head Half Eagle.
"Обнаружить такую монету — это все равно что найти картину Пикассо на блошином рынке. Такая находка делается раз в жизни, это образец одной из величайших американских монет, о котором до сих пор никто не знал, и который сохранился до наших дней", — подчеркнул председатель корпорации Марк Сальцберг.
"Владельцем этой монеты является давний житель Новой Англии, который желает сохранять анонимность. Он был поражен, когда мы уведомили его, что он владеет подлинной, редчайшей монетой, стоящей многие миллионы долларов. Он показывал ее нескольким коллекционерам и дилерам на недавней нумизматической выставке, однако там ему все заявили, что это подделка, так как до сих пор было известно лишь о трех сохранившихся образцах пятидолларовой золотой монеты 1854 года выпуска", — пояснил Сальцберг.
Согласно данным Нумизматической гарантийной корпорации, в 1854 году в цехе Монетного двора в Сан-Франциско было отчеканено лишь только 268 экземпляров Liberty Head Half Eagle. Один из сохранившихся образцов этой монеты представлен в Национальной нумизматической коллекции, развернутой в вашингтонском Смитсоновском институте, в структуру которого входит ряд крупнейших американских музеев. Второй образец хранится в частном собрании в штате Техас, а третий был похищен у промышленника Уиллиса Дюпона в штате Флорида в 1967 году. У представителя этой знаменитой семьи американских предпринимателей украли тогда коллекцию из свыше 7 тыс. редких монет, включая Liberty Head Half Eagle. С тех пор о судьбе этого раритета ничего не известно.