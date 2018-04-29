Эрвин Роммель: почему «лис пустыни» покончил с собой

Эрвин Роммель — германский генерал-фельдмаршал был одним из тех выдающихся военачальников, про которых обычно говорят: «жаль, что оказался врагом». Он был любимцем солдат и народным героем, а его образ активно использовали для пропаганды.

«Непобедимый фольксмашал»

Его полководческому таланту отдавали должное современники — причем отнюдь не только те, что воевали за Третий Рейх. «Мы имеем перед собой весьма опытного и храброго противника и, должен признаться, несмотря на эту опустошительную войну, — великого полководца» — эти слова принадлежат не представителю нацистской военной или партийной элиты, а британскому премьер-министру Уинстону Черчиллю , произнесшему их на заседании Палаты Общин в конце 1941 года. Впрочем, нацистская пропаганда времен Второй Мировой войны тоже отнюдь не гнушалась использовать его популярность с целью создания образа непобедимого «фольксмаршала» в сознании солдат и гражданского населения. Британский главнокомандующий вооруженными силами Среднего Востока был вынужден издать специальный приказ, в котором командирам и начальникам штабов предписывалось не упоминать этого человека по имени для более комфортного психологического самочувствия солдат. Речь идет о легендарном «лисе пустыни», которого звали Э́рвин О́йген Йоха́ннес Ро́ммель.

Карьерный рост

«В воздухе не найдешь опоры», — произнес отец будущего генерал-фельдмаршала в ответ на желание сына стать авиационным инженером, и тот в качестве своего дальнейшего пути выбрал военную службу. В составе кайзеровской армии лейтенант Роммель проявил себя как отважный молодой офицер, с подчиненным ему взводом, а впоследствии ротой, неоднократно предпринимавший смелые и дерзкие маневры против превосходящих сил противника, за что был щедро отмечен боевым ранением в бедро, не менее боевыми наградами (Железный крест второго и первого классов), и произведен в капитаны. В межвоенный период Роммель занимался преимущественно преподаванием военного искусства, между делом приняв участие в подавлении выступлений коммунистов в Рурской области, был инструктором пехотной школы, а к 1937 году опубликовал свои военные дневники под названием «Пехота атакует» и получил звание полковника, а впоследствии возглавил Терезианскую военную академию (что впоследствии вспоминал как самое счастливое время в жизни). Непродолжительное время был комендантом гитлеровской штаб-квартиры, а ближе к началу Второй Мировой войны начался его стремительный карьерный взлет.

«Развлекательная прогулка»

Зимой 1940 года генерал-майор Роммель получает назначение в 7-ю танковую дивизию в качестве ее командира. Невзирая на тот факт, что непосредственно танковым генералом Роммель не являлся, французская кампания удостоилась в его письмах к жене определения «развлекательной прогулки по Франции ». «Прогулка» обошлась дивизии Роммеля в потерю 2594 человек, из которых убитыми — 682, что по сравнению с другими немецкими соединениями во Франции могло расцениваться как высокие потери, но при этом было захвачено около сотни тысяч пленных, некоторые из которых занимали высшие посты во французском военном командовании, взято огромное количество единиц боевой техники и сбито более полусотни самолетов.

Рождение «лиса»

Следующая, и самая знаменитая кампания Роммеля, во время которой он и получил свое легендарное прозвище за самые разные тактические уловки, состоялась в Северной Африке. Сражения против Союзников продолжались с февраля 1941 по май 1943 года. Своеобразная ирония заключалась в том, что теперь Эрвину Роммелю пришлось командовать, в том числе итальянскими военными частями — за действия, против которых он был удостоен своих наград в предыдущей мировой войне. Первый этап кампании увенчался успехом, но, ближе к 1942 году Африканский корпус начал претерпевать колоссальные проблемы со снабжением — все усилия германской военной машины были переброшены на Восточный фронт. Несмотря на это, Роммель продолжил воевать, используя трофейные орудия и снаряды, находясь в ситуации подавляющего численного превосходства Союзников, проигрывая в качестве и новизне боевой техники и испытывая крайне острый дефицит горючего.

Хитрость, а порой и откровенная наглость генерал-фельдмаршала, вынуждала войска союзников действовать нерешительно и позволяла Роммелю продержаться, периодически тесня противника, вплоть до ноября 1942 года. Одним из наиболее знаменитых трюков «лиса пустыни», превосходно умевшего строить хорошую мину при плохой игре, заключался в том, чтобы прикрепить ко всем вспомогательным машинам и к некоторым лёгким танкам с помощью длинных тросов связки деревьев и кустарника, поднимавшие тучи пыли. Английские части, видя это и пребывая в полной уверенности в атаке многочисленного германского соединения, не только были вынуждены отступать, но и перегруппировывать силы для обороны. Настоящие же тяжелые танковые соединения в это время наносили удар совершенно с другого направления, что создавало панику, дезорганизацию в рядах англичан, и, как следствие, разгром.

Отступление

В начале ноября 1942 года Роммель отдает приказ об отступлении, который прерывается истерической депешей Гитлера «стоять твердо, не сдавать ни пяди земли и задействовать в сражении всех и все, до последнего солдата и последней винтовки» — в условиях четырехкратного перевеса союзников в живой силе и пятикратного — в количестве танков и орудий. Потеряв около половины танков, генерал-фельдмаршал отступил на свой страх и риск, уведя остатки корпуса в Тунис . Последнее наступление в Северной Африке Роммель начал 19 февраля 1943 года, но спустя три дня оно было остановлено Союзниками. В марте фельдмаршал уехал в Берлин с целью обосновать верховному командованию бессмысленность дальнейшего пребывания вооруженных сил рейха на африканском континенте. Ему было приказано остаться в Германии «на лечении», которое продолжалось вплоть до июля. Кампания провалилась, и к маю 1943 года германо-итальянские войска, будучи полностью окруженными, сдались. Что никак не сказалось на популярности «фольксмаршала», бывшего любимцем солдат и живой легендой.

Молчаливый соучастник покушения

Во время высадки союзников в Нормандии Эрвин Роммель получил тяжелое осколочное ранение в голову, с которым был срочно госпитализирован. Это произошло 17 июля 1944 года. А 20 июля произошло неудачное покушение на Гитлера в процессе заговора представителей высшего офицерского звена. Бывший в курсе заговора, но не доложивший о нем генерал-фельдмаршал был фактически помещен под домашний арест.

В статье «Роммель Африканский», которая была опубликована в американском журнале «Тайм» еще при жизни генерал-фельдмаршала — 13 июля 1942 года, приводится эпизод, как нельзя лучше характеризующий личность и профессиональные военные качества «лиса пустыни», большую часть времени проводившего не в штабе, а на передовой. «Недавно новый адъютант (пятый за несколько месяцев) отрапортовал ему о прибытии. „Хочу пожелать вам удачи, — отчеканил в ответ фельдмаршал. — Четверо ваших предшественников мертвы“. Вполне ожидаемое приветствие от человека, который предпочел „добровольное“ самоубийство и последующие похороны с воинскими почестями вкупе с гарантиями безопасности своей семьи позорному судебному процессу „народного трибунала“ по сфабрикованному обвинению в причастности к провалившемуся заговору 20 июля (1944 год) и государственной измене.

И хоть история не терпит сослагательных наклонений, вполне можно предположить, что прими лис пустыни непосредственное участие в заговоре и покушении на Гитлера, результат мог бы быть совсем другим…

Он был одним из германских военачальников Второй Мировой войны, не вовлеченных ни в одно военное преступление.