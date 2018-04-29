Алфёров: Интернет должен работать на развитие человечества

«28 апреля в некоторых СМИ появилась информация, искажающая мое отношение к интернету, что я якобы «выступаю за интернет для избранных». Современные информационные технологии, информация обладают огромной силой воздействия на человека, на политиков и на общество. Поэтому надо ответственно относиться к использованию этой международной паутины», — сказал Алфёров.

Академик отметил, что его позиция заключается в том, что интернет должен служить всем людям для общения, получения объективной, правдивой информации. «Главное, чтобы этот инструмент работал на созидание, на развитие человечества, а не на его разрушение», — заключил Жорес Алфёров.