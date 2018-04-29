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Алфёров: Интернет должен работать на развитие человечества
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Алфёров: Интернет должен работать на развитие человечества 

Парламентская газета 48 минут назад
Фото: Парламентская газета
Ни о каком доступе в интернет «для избранных» говорить не имеет смысла, заявил «Парламентской газете» депутат Госдумы, лауреат Нобелевской премии Жорес Алфёров.
«28 апреля в некоторых СМИ появилась информация, искажающая мое отношение к интернету, что я якобы «выступаю за интернет для избранных». Современные информационные технологии, информация обладают огромной силой воздействия на человека, на политиков и на общество. Поэтому надо ответственно относиться к использованию этой международной паутины», — сказал Алфёров.
Академик отметил, что его позиция заключается в том, что интернет должен служить всем людям для общения, получения объективной, правдивой информации. «Главное, чтобы этот инструмент работал на созидание, на развитие человечества, а не на его разрушение», — заключил Жорес Алфёров.
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