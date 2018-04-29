Аферисты угрозами заставляют москвичей менять счетчики воды

За час до визита «мастера» пенсионерке Надежде Георгиевне позвонили из ЕИРЦ. С сильным акцентом заявили, что ее водосчетчик уже аннулирован, обычные счетчики на воду запретили, надо срочно менять. Хозяйка отказалась, и посыпались угрозы: дескать, начислять плату тогда будут по общедомовым показателям. Вскоре явился «мастер», потребовал 16 тысяч рублей.

В департаменте ЖКХ предупреждают: сотрудники ЕИРЦ не звонят по домам и не собирают деньги с жильцов, а счетчики ставят специальные организации по заявкам управляющих компаний один раз в 8 лет.

"Устанавливать счетчики, осуществлять проверку могут только подрядные организации, имеющие специальную лицензию, список таких аккредитованных компаний можно получить в управляющей компании", — пояснил главный инженер ГБУ «ЕИРЦ города Москвы» Сергей Яковлев

Но не все об этом знают, этим мошенники и пользуются. На проспекте Вернадского дошли даже до главы района. Александр Сухоруков лично встретил гостя. В итоге «мастер» признался, что не знает, на кого работает, приборы хранит дома, заказы получает по телефону. Полученные деньги переводит на чей-то счет, оставляя себе треть.

Двойная, тройная цена за замену вполне пригодного счетчика. Но люди сами открывают двери. Главный инструмент аферистов — психологический прессинг. «Кричат: срочно поменяйте счетчики! Я спрашиваю, кому они звонят. Они: срочно! Чуть ли не с матом», — рассказывает Анастасия Леонтьева, пострадавшая.

"Чем более официальным тоном он это произносит, тем больше процент попавшихся. Жонглируют профессиональной терминологией, вводя человека в какой-то ступор, цитируя номера приказов, постановлений. У нормального человека психика отключается", — комментирует психотерапевт Сергей Обложко.

Мошенники работают по отлаженной схеме. Достаточно одного call-центра в любой точке города, дальше — повальный обзвон по всем районам. И в каждом наготове свой «мастер», который в глаза не видел операторов и работает за проценты. Главное, чтобы сантехник приехал быстро, прежде чем жертва опомнится.

"У мошенников в организованных преступных группах очень большие возможности и по созданию таких вот теневых потайных call-центров, и они прекрасно знают, как использовать Интернет, чтобы уходить от слежки, для того чтобы осуществлять звонки, на самом деле, через Зимбабве ", — говорит Артем Кирьянов , заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами.

Вычислить адреса call-центров невозможно. Единственная зацепка — бланки договоров с печатью ЖЭКов, но вместо них оказываются школы и детсады. Производитель самих счетчиков — «Сервисная компания» — судя по бумагам, находится на улице Рождественка. Но здесь кафе.

Мошенники всегда знают имена и фамилии тех, кому звонят. Базы данных горожан покупают, по словам экспертов, на рынке. Вот на Савеловском — стеллажи завалены дисками с конфиденциальной информацией: база данных ГИБДД , прописка, регистрация, паспортные данные.

Обманутых — сотни. Причем, многие даже не догадывается, что их обманули.