Ещё
Апелляция на продление срока ареста бывших чиновников состоится в ближайшие даты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Апелляция на продление срока ареста бывших чиновников состоится в ближайшие даты 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Апелляция на продление срока ареста бывших чиновников состоится в ближайшие датыПо информации РАПСИ, уже 7 мая будут рассматривать апелляцию на продление ареста бывшего председателя правительства республики Абдусамада Гамидова, а также его заместителей Раюдина Юсуфова и Шамиля Исаева, бывшего министра образования и науки Шахабаса Шахова.
Напомним, что бывшие высокопоставленные чиновники были задержаны 5 февраля по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму более 100 млн рублей, выделенных на приобретение, строительство и реконструкцию зданий и объектов инженерной инфраструктуры на территории Дагестана.
Mirmol.ru: последние новости
Минтуризм Дагестана готовит на чемпионат Европы многочисленные выставки мастеров народных художественных промыслов «Спасибо интернету 2018»: Дагестанские пенсионеры смогут рассказать о своем опыте владения Интернетом Владимир Васильев проинспектировал торгово-развлекательные центры Махачкалы на предмет обеспечения пожарной безопасности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Донбасс «заполонили» вагоны с украинскими солдатами516
19 россиянок посадили в иракскую тюрьму навечно43
Собчак «вляпалась» в новый скандал из-за сына59
В Британии захотели «наказать» чиновников РФ197
Трамп обвинил Путина в хаосе113
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение