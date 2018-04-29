Апелляция на продление срока ареста бывших чиновников состоится в ближайшие даты 

Апелляция на продление срока ареста бывших чиновников состоится в ближайшие датыПо информации РАПСИ, уже 7 мая будут рассматривать апелляцию на продление ареста бывшего председателя правительства республики Абдусамада Гамидова, а также его заместителей Раюдина Юсуфова и Шамиля Исаева, бывшего министра образования и науки Шахабаса Шахова.
Напомним, что бывшие высокопоставленные чиновники были задержаны 5 февраля по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму более 100 млн рублей, выделенных на приобретение, строительство и реконструкцию зданий и объектов инженерной инфраструктуры на территории Дагестана.