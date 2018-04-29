Рулонный газон — минусов больше, чем плюсов

Если вы предпочитаете инновации традиционным подходам, а время цените больше, чем деньги, рулонный газон — ваш выбор. Бытует мнение, что рулонный газон решает много дачных проблем и при наличии денег стоит его купить. Мы ни в коем случае не пытаемся превознести это удивительное покрытие, а обещаем честно разобраться, какие приятные и неприятные сюрпризы может преподнести рулонный газон.

Сильные стороны

Больше всего рулонный газон привлекает, пожалуй, быстрым результатом. В течение дня удастся застелить несколько соток, и уже через несколько недель газон можно эксплуатировать вовсю. По сравнению с посевным газоном такие темпы выглядят очень внушительно. К тому же вам не придётся разбираться в сортах и многокомпонентных смесях — основу рулонного газона составляют всего три вида растений: мятлик луговой, овсяница красная и райграс пастбищный. В зависимости от их соотношения можно выбрать готовый газон с теми или иными свойствами.

Если у вас есть сомнения по поводу того, не порвётся ли рулон при разворачивании, можете быть спокойны. Хороший газон благодаря сплетению корней обладает значительной прочностью и держит форму, даже если полностью смыть с него почву.

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Ещё одним преимуществом рулонного газона считается его неприхотливость к типу почвы на участке — достаточно того, чтобы газон был выращен в той же климатической зоне. Более того, его можно класть на песок или на слой геотекстиля, так у сорняков будет меньше шансов пробиться к поверхности. Эта же особенность позволяет класть его в тех местах, где тяжело создать толстый плодородный слой почвы, например на крыше.

Нужно отметить высокую морозоустойчивость рулонного газона при укладке — в умеренных широтах его можно класть вплоть до декабря, если почва не совсем промёрзла.

Недостатки

Несмотря на кажущееся совершенство рулонного газона не стоит забывать о некоторых особенностях, которые могут сгубить даже самый неприхотливый газон. Помимо дороговизны такого покрытия, которая становится очевидна ещё в магазине, существуют и другие нюансы.

Так, рулонный газон требует хорошо подготовленной почвы. В идеале толщина корнеобитаемого слоя должна быть не меньше 15 сантиметров. Если почва будет слишком плотная или, наоборот, слишком рыхлая, дёрн может не срастись с ней, и все дальнейшие старания будут тщетными. Грунт нужно либо рыхлить, либо утрамбовывать, например лёгким катком, а потом готовить дренаж.

Выбирая рулонный газон, ориентируйтесь на средний ценовой сегмент — наиболее дешёвые варианты часто бывают «недодержаны». Идеальным считается трёхлетний газон, но в продаже нередко можно встретить одно— и двухлетние покрытия. В таких рулонах корни ещё не успели плотно переплестись, и дёрн может попросту развалиться.

Но даже после покупки газона трудности не заканчиваются. Например, его нельзя долго хранить в рулоне — в почве есть микроорганизмы, активная жизнедеятельность которых в рулоне, тем более завёрнутом в полиэтилен, способствует повышению температуры внутри, что губительно сказывается на траве.

В тени рулонный газон приживается не очень хорошо. Существующее многообразие трав, пригодных для формирования газона, не может похвастаться теневыносливостью. В первые дни после посадки газон требует особого ухода. Сложнее всего обеспечить обильный полив, до 20—30 литров на квадратный метр. Несмотря на рекомендации не поливать газон в середине дня, в первые дни это необходимо делать, иначе дёрн не сцепится с землёй.

Не забывайте, что несмотря на скорость укладки рулонного газона, насладиться в полной мере им можно будет не сразу. В ближайшие 3—6 недель корням нужно проникнуть в землю и хорошенько закрепиться, поэтому в течение этого периода лучше чрезмерно не нагружать газон.

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