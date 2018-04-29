«Самые харизматичные и талантливые»: на Южном Урале выбрали студентов года 

В Челябинске завершился региональный этап конкурса «Мисс и Мистер студенчество». За звание лучших боролись самые харизматичные и талантливые учащиеся университетов Южного Урала, а победителями стали студенты Южно-Уральского госуниверситета, Об этом сообщили в пресс-службе общественной организации «Российский союз молодёжи».
— Конкурсанты соревновались в игре Enqounter и на интеллектуальной игре «Квиз, плиз!». После этого финалисты конкурса старательно готовились к решающему шоу, у них были ежедневные репетиции, фотосессии, подбор костюмов, составление сольных и общих номеров, — рассказали в организации.
Финальное шоу «Cruis» прошло в Конгрессно-выставочном холле. Участники показали сильные хореографические постановки и яркие сольные номера.
Выбрать лучших из лучших было непросто. Но всё же звание «Мисс студенчество» Челябинской области получила студентка первого курса ЮУрГУ Дарья Питунина, «Мистером студенчество» стал еще один студент ЮУрГУ Сергей Черномазов. Звание первых вице-мисс и мистера получили студенты УралГУФК — Анна Белобородова и Сергей Пенизев, вторыми вице-мисс и мистером стали студентка челябинского филиала РАНХиГС Оксана Степина и студент ЮУрГУ — Ованнес Галстян. Призы зрительских симпатий получили студенты ЮУрГУ и ЮУрГГПУ — Ольга Шнайдер и Павел Новиков.