«Самые харизматичные и талантливые»: на Южном Урале выбрали студентов года

Челябинске завершился региональный этап конкурса «Мисс и Мистер студенчество». За звание лучших боролись самые харизматичные и талантливые учащиеся университетов Южного Урала, а победителями стали студенты Южно-Уральского госуниверситета, Об этом сообщили в пресс-службе общественной организации «Российский союз молодёжи».

— Конкурсанты соревновались в игре Enqounter и на интеллектуальной игре «Квиз, плиз!». После этого финалисты конкурса старательно готовились к решающему шоу, у них были ежедневные репетиции, фотосессии, подбор костюмов, составление сольных и общих номеров, — рассказали в организации.

Финальное шоу «Cruis» прошло в Конгрессно-выставочном холле. Участники показали сильные хореографические постановки и яркие сольные номера.