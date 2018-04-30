Ещё
В Ярославской области разыскивают 16-летнюю школьницу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ярославской области разыскивают 16-летнюю школьницу 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
В деревне Черноусово Мышкинского района пропала 16-летняя Александра Фёдорова. Девушка вышла из дома 28 апреля в 15 часов, с тех пор о ней ничего не известно.
— Рост Александры 150–155 сантиметров, нормальное телосложение, волосы рыжие по плечи, — рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «ЯрСпас».
Девушка была одета в чёрную кофту, чёрные теплые штаны и кеды. С собой у Александры был чёрный рюкзак с игрушкой.
Чтобы отправиться на поиски девушки, волонтёры перенесли учения. Пока поиск не дал результатов.
Всех, кто видел Александру после 15 часов 28 апреля, просят позвонить на горячую линию «ЯрСпас»: 8 910 964-08-38 или в полицию по номерам: 02, 102 или 112.
В Ярославской области разыскивают мужчину с мальчиком. Отец увез ребёнка и прячет его от бывшей жены.
76.ru: последние новости
Колонна против мусора и барабаны: в Ярославле пройдут три первомайские демонстрации Афиша 76.ru: демонстрации, городской выходной и открытие парусного сезона Сторонники Навального пройдут маршем по центру Ярославля
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В московском метро объявился насильник39
Поляки напали на восстанавливающих кладбище украинцев76
Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор258
Сырьевой придаток: как Россия меняет газ на технологии259
Грибаускайте пригрозили импичментом111
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали новую операцию Киева
В мире
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес Другое
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение