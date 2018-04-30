В Ярославской области разыскивают 16-летнюю школьницу

В деревне Черноусово Мышкинского района пропала 16-летняя Александра Фёдорова . Девушка вышла из дома 28 апреля в 15 часов, с тех пор о ней ничего не известно.

— Рост Александры 150–155 сантиметров, нормальное телосложение, волосы рыжие по плечи, — рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «ЯрСпас».

Девушка была одета в чёрную кофту, чёрные теплые штаны и кеды. С собой у Александры был чёрный рюкзак с игрушкой.

Чтобы отправиться на поиски девушки, волонтёры перенесли учения. Пока поиск не дал результатов.

Всех, кто видел Александру после 15 часов 28 апреля, просят позвонить на горячую линию «ЯрСпас»: 8 910 964-08-38 или в полицию по номерам: 02, 102 или 112.